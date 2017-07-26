Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Человечество может исчезнуть из-за плохого качества спермы
СМИ: Порошенко ответил Путину на переговорах нормандской четверки
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
15:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские спасатели предупредили о грозах и сильном ветре днем 27 июля

Главное управление МЧС по Воронежской области со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредило о грозах и сильном ветре днем в четверг, 28 июля. Непогода ожидается местами в районах области. Порывы ветра могут достичь 13−18 м/сек.

Источник: РИА "Воронеж"

Спасатели напомнили жителям о мерах безопасности при ухудшении погоды. При сильном ветре лучше поставить машину в гараж или припарковать ее вдали от деревьев. На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, избегать деревьев, линий электропередач, мостов. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на воду.

Спасатели подчеркнули, что молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы. От разговоров по стационарному телефону лучше воздержаться, а мобильные телефоны нужно выключить. Во время грозы лучше не рыбачить и не купаться в водоемах. В середине июля рыбак в Аннинском районе умер после удара молнии.

Сообщения о ЧП принимаются круглосуточно по телефонам 101, 112 или телефону доверия 277 99 00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
ЕС пригрозил США ответными мерами в случае ущерба из-за санкций
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
В Греции задержан россиянин за отмывание $4 млрд через биткоины
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи завершено
Обвиняемый в убийстве 9 человек под Тверью признан вменяемым
Siemens не будут штрафовать из-за отправленных в Крым турбин
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь