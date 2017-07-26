Воронежские спасатели предупредили о грозах и сильном ветре днем 27 июля

Спасатели напомнили жителям о мерах безопасности при ухудшении погоды. При сильном ветре лучше поставить машину в гараж или припарковать ее вдали от деревьев. На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, избегать деревьев, линий электропередач, мостов. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на воду.

Спасатели подчеркнули, что молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы. От разговоров по стационарному телефону лучше воздержаться, а мобильные телефоны нужно выключить. Во время грозы лучше не рыбачить и не купаться в водоемах. В середине июля рыбак в Аннинском районе умер после удара молнии.