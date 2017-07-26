Depeche Mode объявит дату концерта в Минске через несколько дней
Белорусские поклонники коллектива получат узнают дату переноса выступления уже на текущей неделе.
Белорусские поклонники коллектива получат узнают дату переноса выступления уже на текущей неделе.
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Легендарная британская группа Depeche Mode планирует зимой провести в Минске концерт взамен отмененного 17 июля, соответствующая информация была распространена коллективом в среду.
Выступление Depeche Mode на «Минск-Арене» в белорусской столице не состоялось
«Мы приносим извинения за задержку в предоставлении дополнительной информации о том, сможем ли мы перенести шоу и вернуться в Минск в зимний период. Мы работаем, чтобы проанализировать все возможные варианты для изменения расписания тура», — говорится в сообщении.
По информации группы, белорусские поклонники получат данные о дате переноса концерта в ближайшие несколько дней — уже на текущей неделе.
Как ранее сообщал Sputnik, Гаан провел ночь в РНПЦ трансплантологии при 9-й клинической больнице. По результатам анализов, никаких посторонних препаратов или стимуляторов в его крови обнаружено не было.
На зиму у Depeche Mode запланировано 25 концертов, в том числе во Франции, Италии, Германии, Нидерландах, Польше, Латвии и Литве. Последнее зимнее выступление коллектива состоится 25 февраля в Москве — в СК «Олимпийский».