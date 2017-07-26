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15:42 (мск), источник: Sputnik.by

Depeche Mode объявит дату концерта в Минске через несколько дней

Белорусские поклонники коллектива получат узнают дату переноса выступления уже на текущей неделе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Легендарная британская группа Depeche Mode планирует зимой провести в Минске концерт взамен отмененного 17 июля, соответствующая информация была распространена коллективом в среду.

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Выступление Depeche Mode на «Минск-Арене» в белорусской столице не состоялось из-за внезапной болезни солиста коллектива — Дэйва Гаана. Он из-за проблем с желудком был госпитализирован в 9-ю минскую больницу. Выписали музыканта утром 18 июля и группа сразу направилась в Киев.

«Мы приносим извинения за задержку в предоставлении дополнительной информации о том, сможем ли мы перенести шоу и вернуться в Минск в зимний период. Мы работаем, чтобы проанализировать все возможные варианты для изменения расписания тура», — говорится в сообщении.

По информации группы, белорусские поклонники получат данные о дате переноса концерта в ближайшие несколько дней — уже на текущей неделе.

Как ранее сообщал Sputnik, Гаан провел ночь в РНПЦ трансплантологии при 9-й клинической больнице. По результатам анализов, никаких посторонних препаратов или стимуляторов в его крови обнаружено не было.

На зиму у Depeche Mode запланировано 25 концертов, в том числе во Франции, Италии, Германии, Нидерландах, Польше, Латвии и Литве. Последнее зимнее выступление коллектива состоится 25 февраля в Москве — в СК «Олимпийский».

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