Опубликован график отключений горячего водоснабжения в Казани на август

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 26 июля). На портале KZN.RU публикуется график отключений горячего водоснабжения жилых домов, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети), на август 2017 года. Отключения связаны с проведением текущего и капитального ремонта тепловых сетей.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ-2 (ЗЭР) и тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ-2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 8 по 14 августа в жилых домах по адресам:

Абсалямова, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39;

Бондаренко, 4, 6, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33;

Декабристов, 8, 10;

пр. Ибрагимова, 89;

Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6;

Мусина, 1;

Солдатская, 3, 5;

С. Хакима, 3, 5, 5а, 15, 17;

Четаева, 45;

Чистопольская, 1, 3, 5, 7; 12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12, 22, 26/5, 28, 32, 34, 36, 38, 40;

пр. Ямашева, 29.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 11 от Казанской ТЭЦ-3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 1 по 8 августа в жилых домах по адресам:

2-я Юго-западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 34, 35, 36, 37, 39;

Вахитова, 5 кор.№ 2, 5 корп.№ 3,

Волгоградская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Горсоветская, 2а, 17 корп.№ 1, 17 корп.№ 2, 17 корп.№ 3, 19а, 25, 25а, 29, 33, 34;

Дежнева, 2 кор.№ 1, 2 корп.№ 2, 4 корп.№ 1, 4 корп.№ 2;

Декабристов, 83, 85, 87, 89 В, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115;

Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;

Калугинская, 4;

Коммунаров, 1/6, 2 секц.1−15;

Ленская, 10;

Лушникова, 6, 8, 10;

Малая Крыловка, 27;

Ползунова, 5;

Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;

Проточная, 8в;

Серова, 48, 51/11;

Соловецких юнг, 1, 7;

Тверская, 9б;

Энергетиков, 9;

Ягодинская, 25;

пр. Ямашева, 4, 6.