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14:41 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Опубликован график отключений горячего водоснабжения в Казани на август

Отключения связаны с проведением текущего и капитального ремонта тепловых сетей.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 26 июля). На портале KZN.RU публикуется график отключений горячего водоснабжения жилых домов, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети), на август 2017 года. Отключения связаны с проведением текущего и капитального ремонта тепловых сетей.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ-2 (ЗЭР) и тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ-2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 8 по 14 августа в жилых домах по адресам:

Абсалямова, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39;
Бондаренко, 4, 6, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33;
Декабристов, 8, 10;
пр. Ибрагимова, 89;
Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6;
Мусина, 1;
Солдатская, 3, 5;
С. Хакима, 3, 5, 5а, 15, 17;
Четаева, 45;
Чистопольская, 1, 3, 5, 7; 12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12, 22, 26/5, 28, 32, 34, 36, 38, 40;
пр. Ямашева, 29.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 11 от Казанской ТЭЦ-3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 1 по 8 августа в жилых домах по адресам:

2-я Юго-западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 34, 35, 36, 37, 39;
Вахитова, 5 кор.№ 2, 5 корп.№ 3,
Волгоградская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
Горсоветская, 2а, 17 корп.№ 1, 17 корп.№ 2, 17 корп.№ 3, 19а, 25, 25а, 29, 33, 34;
Дежнева, 2 кор.№ 1, 2 корп.№ 2, 4 корп.№ 1, 4 корп.№ 2;
Декабристов, 83, 85, 87, 89 В, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115;
Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;
Калугинская, 4;
Коммунаров, 1/6, 2 секц.1−15;
Ленская, 10;
Лушникова, 6, 8, 10;
Малая Крыловка, 27;
Ползунова, 5;
Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;
Проточная, 8в;
Серова, 48, 51/11;
Соловецких юнг, 1, 7;
Тверская, 9б;
Энергетиков, 9;
Ягодинская, 25;
пр. Ямашева, 4, 6.

Напомним, что на портале KZN.RU также опубликован график проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей ОАО «Казэнерго» на 2017 год, в соответствии с которым будут проводиться отключения горячего водоснабжения в Казани в межотопительный период.

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