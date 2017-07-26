Пропавшую в России 23-летнюю казахстанку нашли
По словам родных, 23-летняя Айнаш Уразалдинова не выходившая на связь с родственниками уже четыре месяца, жива и здорова, передает «Устинка Live».
По словам родных, 23-летняя Айнаш Уразалдинова не выходившая на связь с родственниками уже четыре месяца, жива и здорова, передает «Устинка Live».
Как рассказала двоюродная сестра пропавшей девушки Айнура Жаканова, сегодня днем к ним позвонили сотрудники полиции и сообщили, что нашли 23-летнюю девушку.
«Жива и невредима, больше ничего не сообщили. Сказали, нужно ехать за ней в Кемерово», — пояснила двоюродная сестра.