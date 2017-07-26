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15:48 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре жителей 9-ой просеки временно оставят без холодной воды

В четверг, 27 июля, специалисты «Самарских коммунальных сетей» приступят к замене водопроводной задвижки в районе 9-ой просеки.

В связи с этим жители нескольких линий временно останутся без холодного водоснабжения. В частности, воды не будет в домах на 9 просеке от ул. Солнечной — 8 линия, 7 линия, 6 линия, 5 линия — до 5 малой линии, ул. Красильникова от 5 линии до 12 линии, ул. Ольховская от 5 линии до 12 линии. Ориентировочно, работы будут вестись с 9:00 27 июля до 9:00 28 июля.

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