Барнаульский кот Барсик предложил вернуть Аляску в состав России

«На своем посту он прослужил долгие двадцать лет, что много даже по человеческим меркам. Политическая долговечность и служение долгу заслуживает уважение, ведь другого мэра в городе нет. Город Талкитна находится на Аляске — штате США, который до 1867 года являлся территорией Российской Империи. И я как кот-патриот не могу оставить этот город без власти. Я готов предложить горожанам свою кандидатуру в качестве почетного мэра до выборов президента России. А дальше время покажет. На данном посту я готов отстаивать и продвигать интересы Аляски», — говорится в заявлении барнаульского кота.