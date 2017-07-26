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16:13 (мск), источник: РИА Новости

Барнаульский кот Барсик предложил вернуть Аляску в состав России

БАРНАУЛ, 26 июл — РИА Новости. Кот Барсик, ставший известным в качестве «народного мэра» Барнаула, стал автором новой инициативы по возвращению Аляски в состав России, соответствующее заявление размещено на его официальной страничке в соцсети «Вконтакте».

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К вопросу об Аляске Барсик обратился в контексте недавней новости о смерти кота по кличке Стаббс, который 20 лет стоял во главе города Талкитна в американском штате Аляска.

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«На своем посту он прослужил долгие двадцать лет, что много даже по человеческим меркам. Политическая долговечность и служение долгу заслуживает уважение, ведь другого мэра в городе нет. Город Талкитна находится на Аляске — штате США, который до 1867 года являлся территорией Российской Империи. И я как кот-патриот не могу оставить этот город без власти. Я готов предложить горожанам свою кандидатуру в качестве почетного мэра до выборов президента России. А дальше время покажет. На данном посту я готов отстаивать и продвигать интересы Аляски», — говорится в заявлении барнаульского кота.

По его мнению, одним из первых его шагов станет подготовка и агитирование за возврат полуострова в состав России, итогом которого может стать проведение референдума.

Также в сообщении отмечается, что данный шаг станет логичным после воссоединения Крыма с Россией.

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