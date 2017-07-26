«Меня обманули»: брат принцессы Дианы вспоминает ее похороны

Источник: AP 2017

Брат принцессы Дианы граф Спенсер рассказал, что британский королевский двор вынудил его племянников Уильяма и Гарри пережить ужас похоронной процессии и солгал ему, что принцы сами изъявили желание пойти за гробом матери.

Граф назвал принуждение принцев «странным и жестоким», а получасовое траурное шествие по центру Лондона на глазах у миллиона скорбящих — «самыми страшными минутами моей жизни».

В преддверии 20-й годовщины кончины принцессы Уэльской ее младший брат рассказал Би-би-си, что «страстно выступал против» того, чтобы Уильям и Гарри шли за гробом, и уверен, что Диана была бы против.

«Меня обманули, мне сказали, что они сами вызвались. Разумеется, ничего такого не было» Чарльз Эдвард Морис Спенсер Брат принцессы Дианы

«Это была самая ужасная часть похорон, вне всякого сомнения, — идти за гробом сестры бок о бок с убитыми горем мальчиками».

«Невозможно забыть это чувство, когда душа срывается в бездонный колодец печали, и тебя накрывает сокрушительная волна скорби. Меня до сих пор мучают кошмары».

Принцам Уильяму и Гарри было 15 и 12 лет соответственно, когда погибла их мать | Источник: AP 2017

Принц Гарри недавно вспоминал похороны и говорил, что «ни один ребенок не должен переживать подобное».

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Проводить принцессу пришли более миллиона человек. Живой коридор протянулся от Сент-Джеймсского дворца до Вестминстерского аббатства. Люди рыдали, забрасывали гроб цветами, выкрикивали признания в любви и слова поддержки принцессе и ее детям, что лишь усугубляло страдания идущих за гробом.

«Невозможно было не поддаться настроению толпы. Эмоции были настолько мощными, что проникали в самое сердце, — говорит граф Спенсер. — Ужасные воспоминания».

«Я никого не хотел уколоть»

Речь графа на похоронах пресса интерпретировала как выпад в адрес королевской семьи. Сам он говорит, что стремился заступиться за покойную сестру и воспеть ее трудную судьбу.

Речь графа рассорила Спенсеров и Виндзоров | Источник: AP 2017

Через пару дней после траурной церемонии, перед тем как похоронить принцессу в фамильном поместье Спенсеров в Нортгемптоншире, граф еще раз прочитал панегирик над телом сестры. Он уверен, что ей бы понравилось.

«Мне кажется, я не разбрасывался обвинениями. И уж точно каждое слово было правдой, я стремился быть предельно честным».

«Я никого не хотел уколоть, мне лишь хотелось воспеть Диану. И если в процессе я нелицеприятно отозвался о ком-то — и особенно это касается прессы — значит, они того заслужили» Чарльз Эдвард Морис Спенсер Брат принцессы Дианы

Граф упомянул папарацци и рассказал, что один из них угрожал преследовать Диану до конца и «помочиться на ее могилу».

«В последние годы Диану окончательно довели папарацци и желтая пресса», — сказал он.

«Худшие представители этой профессии сделали её жизнь невыносимой, и я думаю, даже на похоронах уместно было упомянуть об этом».

Принцесса Диана была излюбленной целью папарацци | Источник: AP 2017

Спустя 20 лет граф перечитал свою речь и нашел её «весьма взвешенной».

На вопрос, какой была реакция королевы — его крестной матери, — он ответил, что Елизавета Вторая сказала общему знакомому, что граф имел полное право выразить свои чувства.

«Не надо меня записывать в борцы с монархией. Моя речь была о Диане, и только о ней».