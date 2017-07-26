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15:44 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

27 июля в Казани воздух прогреется до 25−27 градусов тепла

Синоптики предупреждают жителей восточных и южных районов Татарстана о высокой степени пожароопасности лесов.

(Город Казань KZN.RU, 26 июля). 27 июля в Казани синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Ночью 27 июля в столице РТ ожидается северо-западный, умеренный ветер. Температура воздуха составит 14−16 градусов выше нуля. Днем направление и сила ветра не изменятся, а воздух прогреется до 25−27 градусов тепла.

В целом по Татарстану также прогнозируется переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью не поднимется выше 12−17 градусов, днем — 23−28 градусов тепла. В то же время синоптики предупреждают жителей восточных и южных районов республики о высокой степени пожароопасности лесов (4 класс), сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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