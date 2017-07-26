27 июля в Казани воздух прогреется до 25−27 градусов тепла
Синоптики предупреждают жителей восточных и южных районов Татарстана о высокой степени пожароопасности лесов.
Синоптики предупреждают жителей восточных и южных районов Татарстана о высокой степени пожароопасности лесов.
(Город Казань KZN.RU, 26 июля). 27 июля в Казани синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.
Ночью 27 июля в столице РТ ожидается
В целом по Татарстану также прогнозируется переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер