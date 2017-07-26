В Сочи на трассе Дагомыс — Мамайка в час-пик будет действовать реверсивное движение

Краснодар. 26 июля — Новая Кубань. В Сочи решено ввести реверсивное движение на участке дороги Дагомыс — Мамайка. С 7 до 9 утра приоритет в движении предоставят транспорту, направляющемуся из Дагомыса в центральный район курорта. С 5 до 7 вечера дополнительную полосу откроют для автомобилей, двигающихся в обратную сторону, сообщают в отделе пропаганды городского ГИБДД.



Для того, чтобы максимально разгрузить дорогу Джубга — Сочи, проработаны альтернативные маршруты въезда в город из других населенных пунктов, которые позволят транспорту не использовать главную трассу курорта.