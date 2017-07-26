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15:43 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи на трассе Дагомыс — Мамайка в час-пик будет действовать реверсивное движение

В олимпийской столице предпринимают новые попытки ликвидировать пробки при въезде в город.

Краснодар. 26 июля — Новая Кубань. В Сочи решено ввести реверсивное движение на участке дороги Дагомыс — Мамайка. С 7 до 9 утра приоритет в движении предоставят транспорту, направляющемуся из Дагомыса в центральный район курорта. С 5 до 7 вечера дополнительную полосу откроют для автомобилей, двигающихся в обратную сторону, сообщают в отделе пропаганды городского ГИБДД.

Для того, чтобы максимально разгрузить дорогу Джубга — Сочи, проработаны альтернативные маршруты въезда в город из других населенных пунктов, которые позволят транспорту не использовать главную трассу курорта.

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