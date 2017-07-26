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15:42 (мск), источник: Новый Калининград

Жители 130 улиц Калининграда остались без горячей воды до 8 августа

На планово-профилактический ремонт остановилась РТС «Северная».

Источник: Reuters

В среду на из-за планово-профилактических работ остановили РТС «Северная». До 8 августа без горячей воды из-за этого отключения остались жители 130 улиц города. Их список корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в среду предоставили в пресс-службе МП «Калининградтеплосеть».

Без горячей воды останутся потребители по следующим адресам: ул. Желябова, пер. Желябова, Калужская, пер. Калужский, Мусоргского, Нарвская, пер. Нарвский, ул. Уральская, Советский проспект, ул. Памяти Павших в Афганистане, ул. Озерова, ул. Уральская, ул. Репина, ул. Москвина, ул. Чайковского, ул. Кирова, ул. Димитрова, ул. Гайдара (с 1 по 105 и с 4 по 96 дома), ул. Сафронова, ул. Серафимовича, ул. Алябьева, ул. К. Маркса (с 18 по 28 дома), ул. Леонова (с 1 по 89 и со 2 по 74 дома), ул. Комсомольская, ул. Курганская, Каштановая аллея (с 1 по 129 и со 2 по 152 дома), ул. Яналова, ул. Чекистов (со 2 по 64 и с 1 по 83 дома), ул. Борзова, 1−3, ул. Зоологическая, пер. Зоологический, ул. Шиллера, ул. Пацаева, ул. Красная (с 11 по 63 и со 2 по 74 дома), ул. Пугачева, ул. Офицерская, ул. Коммунальная, ул. Дм. Донского, ул. Пушкина, проспект Победы, площадь Победы, ул. Огарёва, ул. Косогорная, ул. Вагоностроительная, ул. Радищева, ул. Каменная, ул. Марата, ул. Колоскова, ул. Свободная, пер. Свободный, ул. Гостиная, проспект Мира, ул. Театральная, ул. Грекова, ул. Кронштадская, ул. Брамса, ул. Носова, ул. Ушакова, ул. Генделя, ул. Ушинского, Гвардейский проспект, ул. Галицкого, ул. Театральная, ул. Космическая, ул. Звездная, ул. Вагнера, ул. Барнаульская, ул. Больничная, ул. Черняховского, ул. Иванникова, Ленинский проспект (с 1 по 81 и с 18 по 32 дома), ул. Горького (с 1 по 201 и со 2 по 66 дома), ул. Сибирякова, ул. Зеленая (с 20 по 74 дома), ул. Дорожная, ул. Макарова, ул. Бахчисарайская, ул. Калязинская, ул. Азовская, ул. Тихая, ул. Земельная, ул. Озерова, ул. Знойная, ул. Госпитальная, ул. Ракитная, ул. Юношеская, ул. Баранова, ул. Рокоссовского, ул. Минская, ул. Гаражная, ул. Пролетарская, ул. Соммера, ул. Севастьянова, ул. Университетская, ул. Шевченко, ул. Сергеева, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Ладожская, ул. Тургенева, ул. Островского, ул. Талалихина, Парковая Аллея, ул. Молодежная, ул. Музыкальная, ул. Герцена, ул. Князева, ул. Тельмана, ул. Некрасова, ул. Ленинградская, ул. Грибоедова, ул. Верхнеозерная, ул. Лермонтова, ул. Лескова, ул. А. Невского, ул. Толстого, ул. Достоевского, ул. Береговая, ул. Потемкина, пер. Потемкина, ул. Береговая, ул. Ракитная, ул. Артиллерийская, ул. Куйбышева, Еловая аллея, ул. Железняка, ул. Дадаева, ул. Маточкина, ул. Челнокова, ул. Фермора.

При наличии технической возможности часть потребителей будут переключены на другие теплоисточники, отметили в пресс-службе. Напомним, что в течение лета на ремонтно-профилактические работы будут остановлены все теплоисточники города. С графиком отключений можно познакомиться здесь.

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