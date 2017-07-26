«Обещанного уже не ждут»: от чего отказались при подготовке к ЧМ-2018 в Калининграде

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Однако изначально планов по преображению областного центра было существенно больше. По мере приближения к чемпионату город «потерял» три моста, метро, гостиницы и ещё ряд задумок. В очередном материале, посвящённом подготовке к крупному спортивному событию, мы рассказываем о проектах, которые остались только на словах или вовсе канули в Лету.

Королевский замок

К чемпионату мира в Калининграде планировали восстановить западный флигель Королевского замка. Бывший глава региона Николай Цуканов рассказывал, что власти ведут активные переговоры с потенциальным инвестором. На территории даже начали археологические раскопки. Но врио губернатора Антон Алиханов заявил, что от проекта решили отказаться.

«У нас столько проблем, что говорить о том, что мы сможем на этой территории что-то построить, — я таких иллюзий не питаю и вам не рекомендую. Советую жить реальными вещами», — пояснил Алиханов.

Гостиница на улице Горной

В центре Калининграда, в границах Гвардейского проспекта и улицы Горной, собирались построить отель на 144 номера, спортивный центр и три здания с апартаментами. Инвестор — компания «Росбалтстрой» — оценивал вложения в 3,5 млрд рублей. В июле 2016 года проект исключили из программы по подготовке к ЧМ-2018. На сегодняшний день работы так и не начаты.

Вторая очередь Рыбной деревни

Ещё один отель, который оказался исключён из списка объектов к ЧМ, — отель Mariott на Острове. Объект собирались строить в соответствии с концепцией минского архитектора Сергея Фурдуя. Помимо гостинично-жилого комплекса с апартаментами вторая очередь Рыбной деревни предполагала променад, водный амфитеатр и причал для яхт.

Территорию будущего отеля огородили забором, но к работам долгое время не приступали. В июле прошлого года власти сообщили, что у проекта сменился инвестор, однако и после этого ситуация не изменилась. В результате неприглядную территорию решили превратить в сквер.

Речной вокзал

Причал у спорткомплекса «Юность» должна была обустроить компания «Ластадие». Этот объект достался ей в качестве обременения при строительстве гостиницы на улице Гюго. В мае 2016 года инвестор заявил, что проект, скорее всего, не удастся реализовать из-за недостаточной ширины реки. Компания предложила построить вместо речного вокзала пешеходный мост через Преголю, но активных работ пока не наблюдается.

Метро

Идею о строительстве в Калининграде к ЧМ-2018 лёгкого метро впервые в 2012 году озвучил экс-губернатор Николай Цуканов. «Мы могли бы провести его от Балтрайона и дальше в любые спальные районы. И, безусловно, к самому стадиону, где будет проходить чемпионат мира», — говорил Цуканов.

Впоследствии власти сообщили, что московская компания «Мортон» готова за свой счёт построить в городе подвесное метро, но проект реализовывать всё же не стали. «Они там ещё нарисовали какие-то торговые центры посередине. Им надо как-то окупать свои вложения, а чтобы их окупить, получается вот такая ситуация. Мы им, конечно, этого не разрешили», ― пояснял мэр Александр Ярошук.

Пешеходный мост на Остров

Этот объект был самым непостоянным пунктом повестки. Чиновники в разное время давали противоречивую информацию о планах по строительству пешеходного моста на Остров. В последний раз об этом проекте высказывался врио вице-премьера областного правительства Александр Рольбинов.

«Мост у нас в планах по-прежнему есть. Однако пока не определён источник финансирования. Рассчитываем, что в 2017 году начнём его строить», ― заверил чиновник. Однако, по информации Калининград.Ru, от строительства перехода всё-таки отказались.

Мосты на Остров с Литовского вала и улицы Дзержинского

Эти два объекта должны были улучшить доступность Острова в период чемпионата. В 2015 году глава Калининграда Александр Ярошук сообщил, что от строительства обоих объектов отказались из-за нехватки финансирования.

Аэроэкспресс в «Храброво»

Организовать аэроэкспресс между «Храброво» и Калининградом в январе 2013 года поручал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Но бывший глава РЖД Владимир Якунин заявил, что компания займётся этим проектом только в том случае, если найдётся инвестор либо появится софинансирование из бюджета. В 2016 году в областном правительстве объявили, что от поезда решили «на время отказаться».