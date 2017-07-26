«Обещанного уже не ждут»: от чего отказались при подготовке к ЧМ-2018 в Калининграде
За год до начала ЧМ-2018 Калининград.Ru рассказывал, в каком состоянии находятся объекты, которые строят к мундиалю.
За год до начала ЧМ-2018 Калининград.Ru рассказывал, в каком состоянии находятся объекты, которые строят к мундиалю.
Однако изначально планов по преображению областного центра было существенно больше. По мере приближения к чемпионату город «потерял» три моста, метро, гостиницы и ещё ряд задумок. В очередном материале, посвящённом подготовке к крупному спортивному событию, мы рассказываем о проектах, которые остались только на словах или вовсе канули в Лету.
Королевский замок
К чемпионату мира в Калининграде планировали восстановить западный флигель Королевского замка. Бывший глава региона Николай Цуканов рассказывал, что власти ведут активные переговоры с потенциальным инвестором. На территории даже начали археологические раскопки. Но врио губернатора Антон Алиханов заявил, что от проекта решили отказаться.
«У нас столько проблем, что говорить о том, что мы сможем на этой территории
Гостиница на улице Горной
В центре Калининграда, в границах Гвардейского проспекта и улицы Горной, собирались построить отель на 144 номера, спортивный центр и три здания с апартаментами. Инвестор — компания «Росбалтстрой» — оценивал вложения в 3,5 млрд рублей. В июле 2016 года проект исключили из программы по подготовке к ЧМ-2018. На сегодняшний день работы так и не начаты.
Вторая очередь Рыбной деревни
Ещё один отель, который оказался исключён из списка объектов к ЧМ, — отель Mariott на Острове. Объект собирались строить в соответствии с концепцией минского архитектора Сергея Фурдуя. Помимо
Территорию будущего отеля огородили забором, но к работам долгое время не приступали. В июле прошлого года власти сообщили, что у проекта сменился инвестор, однако и после этого ситуация не изменилась. В результате неприглядную территорию решили превратить в сквер.
Речной вокзал
Причал у спорткомплекса «Юность» должна была обустроить компания «Ластадие». Этот объект достался ей в качестве обременения при строительстве гостиницы на улице Гюго. В мае 2016 года инвестор заявил, что проект, скорее всего, не удастся реализовать
Метро
Идею о строительстве в Калининграде к ЧМ-2018 лёгкого метро впервые в 2012 году озвучил
Впоследствии власти сообщили, что московская компания «Мортон» готова за свой счёт построить в городе подвесное метро, но проект реализовывать всё же не стали. «Они там ещё нарисовали
Пешеходный мост на Остров
Этот объект был самым непостоянным пунктом повестки. Чиновники в разное время давали противоречивую информацию о планах по строительству пешеходного моста на Остров. В последний раз об этом проекте высказывался врио
«Мост у нас в планах
Мосты на Остров с Литовского вала и улицы Дзержинского
Эти два объекта должны были улучшить доступность Острова в период чемпионата. В 2015 году глава Калининграда Александр Ярошук сообщил, что от строительства обоих объектов отказались
Аэроэкспресс в «Храброво»
Организовать аэроэкспресс между «Храброво» и Калининградом в январе 2013 года поручал
«Запуск аэроэкспресса зависит от спроса. Чтобы этот проект стал рентабельным, необходимо в год примерно полтора миллиона пассажиров. С учётом небольшого расстояния, а также наличия хорошей трассы до Калининграда пока этого трудно добиться», ― сказал врио