Для жителей Крутых Ключей состоится выездной день донора

29 июля, в субботу, состоится выездной день донора для жителей Крутых Ключей (мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, 12), организованный специалистами Самарской областной клинической станции переливания крови и Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники № 14.

Прием доноров будет осуществляться с 9.00 до 12.00. Донорам при себе необходимо иметь паспорт РФ с пропиской в Самаре или Самарской области.

Подробнее с рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте.