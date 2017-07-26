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15:44 (мск), источник: НИА Самара

Для жителей Крутых Ключей состоится выездной день донора

Донорам при себе необходимо иметь паспорт РФ с пропиской в Самаре или Самарской области.

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29 июля, в субботу, состоится выездной день донора для жителей Крутых Ключей (мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, 12), организованный специалистами Самарской областной клинической станции переливания крови и Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники № 14.

Прием доноров будет осуществляться с 9.00 до 12.00. Донорам при себе необходимо иметь паспорт РФ с пропиской в Самаре или Самарской области.

Подробнее с рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте.

Приема доноров в субботу на станции переливания крови (ул. Ново-Садовая, 156) не будет, прием будет осуществляться только на выездном мероприятии, сообщает пресс-служба облправительства.

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