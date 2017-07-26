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18:16 (мск), источник: Индикатор

Цена «сладкой жизни»: опасен ли подсластитель аспартам

Почему сахар калорийнее аспартама, для кого он смертельно опасен, какой яд образуется в организме из этого подсластителя и сколько газировки нужно выпить, чтобы отравиться, разбирался Indicator.Ru.

Источник: Saramukitza/CC0

26 июля 1974 года американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, или FDA) одобрило использование заменителя сахара — аспартама.

Девятью годами ранее это вещество случайно открыл американский химик Джеймс Шлаттер, работавший в G.D. Searle & Company. Шлаттер занимался поиском лекарств, которые стимулировали бы выработку желудочного сока. Он хотел синтезировать искусственный аналог гормона гастрина, который отвечает за выделение желудочного сока в организме. Во время поисков обнаружилось, что одним из промежуточных продуктов синтеза оказалось вещество из двух аминокислот с метоксигруппой, вкус которого знаком многим из нас.

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Шлаттер попробовал белый порошок случайно, облизнув палец перед тем, как перелистнуть страницу. Палец был необычайно сладким. Исследователь начал изучать вещество: один грамм соединения двух аминокислот, фенилаланина и аспарагиновой кислоты, по сладости равнялся 180 или даже 200 граммам сахара — и это без горького послевкусия, которое было характерно для другого известного на тот момент сахарозаменителя — сахарина. Если верить версии, которую поддерживает и сама компанией, именно так — почти сказочно — началась эпопея исследований аспартама. В 1970 году Шлаттер получил патент, а еще через четыре года добился одобрения FDA.

Однако другая половина сказки звучит уже пугающе: прельстившись вкусом сахара без обычных для него калорий, толпы сладкоежек налегли на белый порошок Е951 (так аспартам называют в международной классификации), обещавший сладкую жизнь без последствий для фигуры. И поплатились своим здоровьем. Оказалось, что аспартам распадается при нагревании.

Если добавить подсластитель, например, в выпечку или горячий чай, то он выделяет метанол, ядовитый спирт, вызывающий слепоту и смерть.

Более того, оказалось, что в человеческом организме даже выпитый в составе холодной колы аспартам превращается в зловредный метанол, который затем преобразуется в еще более опасный яд — формальдегид.

Все исследования аспартама компанией Searle & Co тут же перепроверили и нашли множество несоответствий, но в продаже он, тем не менее, остался. После этого было проведено еще несколько исследований, доказывающих, что аспартам вызывает рак у мышей — не только он сам, но и все его компоненты по отдельности: фенилаланин, аспарагиновая кислота и метанол. А потом компанию, производящую аспартам, и вовсе купила корпорация Монсанто, которая многим видится воплощением мирового зла (во многом благодаря производству гербицидов, инсектицидов типа ДДТ и генетически модифицированных продуктов, несмотря на то, что вред ГМО никем не доказан). Но что в этой страшилке правда, а что — слухи?

Формула аспартама — C14H18N2O5. Молярная масса вещества — примерно 294 г/моль. Из каждой молекулы в нашем организме образуется одна молекула фенилаланина, одна молекула аспарагиновой кислоты и столько же — метанола.

Структура аспартама | Источник: Ben Mills/CC0

Фенилаланина по массе образуется чуть больше половины (его молярная масса около 165 г/моль), то есть, примерно 56%. В газировке и других продуктах (йогуртах, сладостях и даже витаминах), куда можно добавлять аспартам, его должно быть не больше 600 мг на литр. Если взять диетические газированные напитки, на баночку в среднем приходится 180 мг. То есть, примерно 101 мг фенилаланина. Ужасное количество, которое требуется (правда, в смеси с тирозином) на целых три килограмма массы тела взрослого человека ежедневно.

Здесь есть один нюанс: фенилаланин в больших количествах противопоказан больным фенилкетонурией. Это генетическое заболевание чаще всего связано с поломкой фермента фенилаланин-4-гидроксилазы, структура которого записана в гене PAH (Академия наук тут ни при чем). Если ген мутировал и фермент не работает, то фенилаланин не расщепляется в организме, как у здоровых людей, а накапливается, что ведет к серьезному отставанию в умственном развитии, судорогам, экземе и проблемам с движениями. Причина этого — не только токсичность нерасщепленного фенилаланина в таком количестве, но и недостаток тирозина, в который он должен превращаться. Тирозин, кстати, также может превращаться в меланин, поэтому кожа, глаза и волосы больных часто бледнеют.

Но если вы дожили до сознательного возраста и даже научились читать, фенилкетонурии у вас либо нет, либо вы соблюдаете специальную диету. Производитель должен честно писать на упаковке, что больным фенилкетонурией этот подсластитель не подойдет.

Кроме того, аспартам слаще сахара в 200 раз, поэтому надо выпить литр газировки, чтобы получить столько же фенилаланина, сколько будет в одной сосиске, кусочке мяса или колбасы (да и то если аспартама там максимально разрешенное количество — 600 мг — обычно его гораздо меньше).

Для здоровых людей фенилаланин не только не вреден, но даже необходим, так как относится к незаменимым аминокислотам, которые человек должен получать с пищей и не может синтезировать в организме сам.

Аспарагиновая кислота (молярная масса — 133 г/моль) тоже полезна человеку, хотя организм может синтезировать ее и сам, если с пищей она в организм не поступает. В 180 мг аспартама ее будет чуть меньше 80 мг. В любом случае, до суточной нормы, составляющей около 3000 мг, тут тоже далеко. Эта кислота нужна нам для синтеза не только белков, но и пиримидиновых азотистых оснований — важных компонентов ДНК.

Все исследования, доказывающие, что фенилаланин или аспартам вредны для нервной системы или вызывают рак, выглядят как фальшивки, сфабрикованные либо из любви к сенсациям, либо ради материальной выгоды. Эти аминокислоты обычны и нормальны для нашего организма, и в нас самих их больше, чем в литрах газировки.

Больше всего опасений вызывает метанол — он и правда образуется из аспартама при нагревании (поэтому добавлять его в горячие продукты не имеет смысла, так как вкус быстро пропадет). А в организме даже аспартам из холодных продуктов неизбежно превратится в метанол, который затем станет ядовитым формальдегидом.

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Из 180 мг аспартама получится примерно 17 мг метанола — это чуть меньше 10%. Предельное суточное потребление метанола, которое не окажет никакого воздействия на организм, равняется 2 мг на каждый килограмм массы тела, или 140 мг на взрослого человека, весящего 70 кг. Чтобы не заметить никакого эффекта, надо пить примерно восемь банок газировки в день. Кстати, в таком же количестве сока винограда метанола вы получите на треть больше, в соке апельсина — больше вдвое, а в не очень качественных винах метанол даже превысит безопасную концентрацию.

Надо ли удивляться, что после перепроверок FDA признала, что аспартам не опасен, несмотря на некоторые претензии к дизайну исследований компании G.D. Searle & Company (необязательно, кстати, посвященных именно этому веществу). Об этой эпопее можно подробнее почитать в развернутом 100-страничном отчете.

А вот исчерпывающие данные об аспартаме и раке, основанные на обследовании миллионов людей и еще два обзора в научных токсикологических журналах. Более того, ученые исследовали людей, которые заявляли, что у них повышенная чувствительность к аспартаму, и тех, кто на нее никогда не жаловался. Подопытных разделили на две группы, одной из которых давали аспартам, а другой плацебо, и в конце выяснилось, что никаких эффектов ни на самопровозглашенных аллергиков, ни на обычных людей подсластитель не произвел.

Европейское управление по безопасности продуктов питания (EFSA) признало аспартам безопасным в используемых количествах окончательно и бесповоротно в 2013 году.

Так что в этом споре пора поставить точку. Покупать ли продукты с аспартамом — личный выбор каждого. Кому-то просто не нравится вкус сахарозаменителя, кому-то (диабетикам или стремящимся похудеть) он давно служит прекрасной альтернативой сахару, а больным фенилкетонурией он точно не подойдет, но все это не значит, что аспартам опасен для всех.

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