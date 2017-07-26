Принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили вакансию на LinkedIn

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«Кандидаты должны иметь обширный опыт работы в маркетинге, медиа или в PR, соответствующую квалификацию и в идеале иметь опыт работы в сфере благотворительности», — говорится в объявлении. Кандидату предстоит заняться разработкой коммуникационной стратегии, проведением брифингов для прессы и связями со СМИ.

Позиция предполагает полный рабочий день и, помимо основных обязанностей, специалист должен будет проводить исследования для специальных проектов, участвовать в дискуссиях, а также в целом помогать отделу по коммуникациям решать общие задачи.