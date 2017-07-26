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15:42 (мск), источник: Интерфакс

Принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили вакансию на LinkedIn

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Британская королевская семья — герцог Кембриджский Уильям с супругой Кейт Миддлтон и младшим братом принцем Гарри Уэльским — разместила в социальной сети для рекрутинга LinkedIn объявление о вакансии старшего специалиста по коммуникациям Кенсингтонского дворца, на которое откликнулось более 1 тысячи претендентов.

Источник: Reuters

«Кандидаты должны иметь обширный опыт работы в маркетинге, медиа или в PR, соответствующую квалификацию и в идеале иметь опыт работы в сфере благотворительности», — говорится в объявлении. Кандидату предстоит заняться разработкой коммуникационной стратегии, проведением брифингов для прессы и связями со СМИ.

Позиция предполагает полный рабочий день и, помимо основных обязанностей, специалист должен будет проводить исследования для специальных проектов, участвовать в дискуссиях, а также в целом помогать отделу по коммуникациям решать общие задачи.

В Лондоне ожидают, что идеальный кандидат сможет быстро принимать решения, полагаясь на здравый смысл и честность, но при этом проявляя осторожность. Также необходимым условием для работы является способность в любое время обрабатывать конфиденциальную информацию «с тактом и осмотрительностью».

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