Коммунальных должников на Среднем Урале ждут квитанции-предупреждения
В августе Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» выпустит специальные квитанции для злостных должников.
В августе Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» выпустит специальные квитанции для злостных должников.
Платежный документ будет одновременно являться уведомлением об ограничении электроэнергии, сообщили в компании.
Такие квитанции получат все должники ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», не оплачивающие электроэнергию более двух месяцев. Сумма задолженности значения не имеет.
Спецквитанции получат около 300 тыс. абонентов. При непогашении задолженности в полном объеме, указанном в квитанции, или отказе от реструктуризации долга
Снятие режима ограничения станет возможным только после полной оплаты долга с возмещением стоимости работы электрика. Задолженность населения за электроэнергию перед гарантирующим поставщиком превысила 1 млрд рублей.
Напомним, с 1 января 2017 года введен упрощенный порядок ограничения должников — физических лиц. Введены иные способы уведомления. Теперь нет необходимости в трехдневный срок вручать предупреждение под роспись. Энергосбытовая организация вправе уведомить должника любым способом, фиксирующим дату уведомления, направив SMS, письмо на электронную почту, уведомление на счете на оплату услуг или квитанции.