Коммунальных должников на Среднем Урале ждут квитанции-предупреждения

Источник: РИА "Новости"

Платежный документ будет одновременно являться уведомлением об ограничении электроэнергии, сообщили в компании.

Такие квитанции получат все должники ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», не оплачивающие электроэнергию более двух месяцев. Сумма задолженности значения не имеет.

Спецквитанции получат около 300 тыс. абонентов. При непогашении задолженности в полном объеме, указанном в квитанции, или отказе от реструктуризации долга абонентам-неплательщикам полностью отключат электрическую энергию.

Снятие режима ограничения станет возможным только после полной оплаты долга с возмещением стоимости работы электрика. Задолженность населения за электроэнергию перед гарантирующим поставщиком превысила 1 млрд рублей.