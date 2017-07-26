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15:42 (мск), источник: ЕАН

Коммунальных должников на Среднем Урале ждут квитанции-предупреждения

В августе Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» выпустит специальные квитанции для злостных должников.

Источник: РИА "Новости"

Платежный документ будет одновременно являться уведомлением об ограничении электроэнергии, сообщили в компании.

Такие квитанции получат все должники ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», не оплачивающие электроэнергию более двух месяцев. Сумма задолженности значения не имеет.

Спецквитанции получат около 300 тыс. абонентов. При непогашении задолженности в полном объеме, указанном в квитанции, или отказе от реструктуризации долга абонентам-неплательщикам полностью отключат электрическую энергию.

Снятие режима ограничения станет возможным только после полной оплаты долга с возмещением стоимости работы электрика. Задолженность населения за электроэнергию перед гарантирующим поставщиком превысила 1 млрд рублей.

Напомним, с 1 января 2017 года введен упрощенный порядок ограничения должников — физических лиц. Введены иные способы уведомления. Теперь нет необходимости в трехдневный срок вручать предупреждение под роспись. Энергосбытовая организация вправе уведомить должника любым способом, фиксирующим дату уведомления, направив SMS, письмо на электронную почту, уведомление на счете на оплату услуг или квитанции.

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