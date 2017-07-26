Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман: Литва в панике, ЕС угрожает эпидемия правды из России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
СМИ: Порошенко ответил Путину на переговорах нормандской четверки
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
15:45 (мск), источник: РИА Новости

В челябинской епархии пожурили подростков, забравшихся на крышу храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Челябинская епархия не считает паркур на крыше храма, который устроили подростки в Челябинске, оскорблением чувств верующих, сообщил РИА Новости представитель челябинской епархии.

Ранее подростки выложили в интернете видео, как они лезут по куполу храма. Молодые люди заявили, что хотели таким образом проверить свою физическую подготовку. Полиция начала проверку видео.

«Они (верующие) не оскорбились. Никто не оскорбился. Мы не видим в этом никакого оскорбления религиозных чувств. Хотя, конечно, нельзя сказать, что это позитивное событие. Это какая-то недоработка воспитательная, если молодежь ищет адреналин и не находит его в других местах, к сожалению. Я считаю, что адреналин нужно получать другими способами — достигая успехов в спорте, в науке, в творчестве», — сказал представитель епархии.

По его словам, подростки забрались на храм не из антирелигиозных соображений. «Подростки забрались на высотное здание, которое случайно оказалось храмом. Они делали же это не из антирелигиозных побуждений», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что лично переживал за подростков. «У меня не как у должностного лица, а как у человека, была реакция простая: мне было страшно, что они могут разбиться. Думаю, что у большинства была такая реакция», — подчеркнул представитель епархии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В центре Челябинска открылось колесо обозрения высотой 73 метра
ЕС пригрозил США ответными мерами в случае ущерба из-за санкций
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
В Греции задержан россиянин за отмывание $4 млрд через биткоины
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи завершено
Обвиняемый в убийстве 9 человек под Тверью признан вменяемым
Siemens не будут штрафовать из-за отправленных в Крым турбин
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь