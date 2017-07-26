Прокуратура заинтересовалась маслянистым пятном на пруду Екатеринбурга

«Сегодня департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу провел надзорные мероприятия в связи с появлением маслянистого пятна в акватории пруда, по итогам выезда составлен акт», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в среду.

Прокуратура выясняет причины загрязнения.

Как сообщается на официальном сайте администрации Екатеринбурга, на прошлой неделе рабочие приступили к реконструкции Макаровского моста.

В начале июля для обеспечения фронта работ по ремонту моста специалисты приступили к плавному понижению уровня воды в городском пруду.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-53911449&id=456239724&hash=ee55314d14f7d01d&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Власти Екатеринбурга планируют направить на первый этап реконструкции Макаровского моста порядка 1 млрд 744,4 млн рублей.