Прокуратура заинтересовалась маслянистым пятном на пруду Екатеринбурга
Екатеринбург. 26 июля.
Екатеринбург. 26 июля.
«Сегодня департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу провел надзорные мероприятия в связи с появлением маслянистого пятна в акватории пруда, по итогам выезда составлен акт», — сообщает
Прокуратура выясняет причины загрязнения.
Как сообщается на официальном сайте администрации Екатеринбурга, на прошлой неделе рабочие приступили к реконструкции Макаровского моста.
В начале июля для обеспечения фронта работ по ремонту моста специалисты приступили к плавному понижению уровня воды в городском пруду.
Власти Екатеринбурга планируют направить на первый этап реконструкции Макаровского моста порядка 1 млрд 744,4 млн рублей.
Мост через реку Исеть по улице Челюскинцев расположен на линии маршрута от железнодорожного вокзала до центрального стадиона — места проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года.