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15:45 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура заинтересовалась маслянистым пятном на пруду Екатеринбурга

Екатеринбург. 26 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о возможном загрязнении акватории городского пруда около Макаровского моста.

«Сегодня департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу провел надзорные мероприятия в связи с появлением маслянистого пятна в акватории пруда, по итогам выезда составлен акт», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в среду.

Прокуратура выясняет причины загрязнения.

Как сообщается на официальном сайте администрации Екатеринбурга, на прошлой неделе рабочие приступили к реконструкции Макаровского моста.

В начале июля для обеспечения фронта работ по ремонту моста специалисты приступили к плавному понижению уровня воды в городском пруду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Власти Екатеринбурга планируют направить на первый этап реконструкции Макаровского моста порядка 1 млрд 744,4 млн рублей.

Мост через реку Исеть по улице Челюскинцев расположен на линии маршрута от железнодорожного вокзала до центрального стадиона — места проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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