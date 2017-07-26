В Уфе пропавшие влюбленные вышли на связь

Об этом рассказала ProUfu.ru мама Юлии, пропавшей девочки.

Напомним, 24 июля 17-летние Юлия Мареева и Айгиз Миннебаев уехали из Уфы на велосипедах в неизвестном направлении, ничего не сказав родителям.

«Сегодня в районе трех часов дня они прислали SMS “С нами все в порядке”, и снова отключили телефон, так что не дозвониться… Увидели, наверное, какая тут шумиха поднялась. Ну ничего, теперь нам немного спокойней, что все хорошо у них», — рассказала женщина.

Ранее мама сообщала ProUfu.ru, что влюбленные отключили телефоны в день пропажи: «Сотовые телефоны еще в день пропажи, 24 июля, у них были отключены. Тем не менее мы попытались через знакомых узнать, где они были в последний момент. Пеленг показал, что они были в Курасково», — рассказала мама Юлии. (Курасково — поселок в Уфимском районе, находится в 16 километрах от города по шоссе, за Дёмой — прим. ред.).