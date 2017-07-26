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17:09 (мск), источник: НТА-Приволжье

Борская транспортная система в районе Неклюдова Нижегородской области готова на 99%

Строительство дублера Борского моста позволит увеличить пропускную способность на Кировском направлении, и сократит время в пути от Нижнего Новгорода до Бора с двух часов в час пик до 30 минут.

Источник: government-nnov.ru

Борская транспортная система в районе Неклюдова Нижегородской области готова на 99%, сообщает пресс-служба главы региона. В сообщении говорится, что до ее открытия осталось чуть более четырех дней. Готовность объекта 26 июля 2017 года проверил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Как сообщил директор ГУАД Нижегородской области Евгений Васильев, до открытия «остается всего несколько дней, в течение которых все работы будут завершены». «Сейчас, например, мы завершаем озеленение у нового поста ДПС. Кое-где еще остается забить колесоотбойный брус, забетонировать откосы земляного полотна, а также установить конструктивные элементы на пешеходных переходах, разъединить потоки», — пояснил он.

«Уже организовано движение в районе Неклюдово по всем развязкам. В течение трёх дней движение нормализовалось на данном участке, а нашим автолюбителям двигаться стало намного комфортнее. С пуском движения по мосту ситуация должна улучшиться, так как пропускная способность по мосту увеличится в два раза как минимум. Появляются две полосы движения в обе стороны, увеличится и скоростной поток, и интенсивность прохождения по конкретно данным участкам», — заявил министр транспорта и автомобильных дорог области Александр Герасименко.

Строительство дублера Борского моста позволит увеличить пропускную способность на Кировском направлении, и сократит время в пути от Нижнего Новгорода до Бора с двух часов в час пик до 30 минут.

Валерий Шанцев обратил особое внимание на наличие системы навигации по новой Борской системе. «Система навигации новой Борской транспортной системы введена уже в Интернете, поэтому при открытии движения у автолюбителей не должно быть затруднений, хотя навигация поначалу будет непростой», — отметил он. По словам Евгения Васильева, «схема дорожного движения соответствует всем выставленным на данный момент дорожным знакам». «Водителям нужно первое время внимательно смотреть на них, хотя многие из тех, кто уже ездил по новой развязке, очень быстро освоились с новой дорожной системой», — добавил он.

Напомним, по данным регионального минтранса, через действующий Борский мост в часы пик ежедневно идет до 70 000 автомобилей, несмотря на то, что его проектная пропускная способность составляет 12 000 единиц транспорта. «Строительство дублера Борского моста позволит увеличить пропускную способность на Кировском направлении, и сократит время в пути от Нижнего Новгорода до Бора с двух часов в час пик до 30 минут», — пояснили в минтрансе.

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