Голливудский актёр Джон Малкович прогулялся по ЭКСПО в Астане

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Американский актёр театра и кино и двукратный номинант на премию «Оскар» Джон Малкович прибыл в Астану сегодня утром. Спустя несколько часов он вместе с супругой Николеттой Пейран, переводчиками и телохранителем посетил международную выставку «ЭКСПО-2017».

Первым делом Джон Малкович отправился в казахстанский павильон «Нур Алем». Выглядел актёр спокойным, но немного уставшим. Одет был очень просто — в лёгкую рубашку, бриджи и шлёпанцы, на плече у него висела этническая сумка. Это был частный визит, поэтому вблизи фотографировать актёра не позволял его личный телохранитель.

Джон Малкович прошёлся по стеклянному полу в казахстанском павильоне, ознакомился с объектами выставки, особо понравившиеся фотографировал и записывал на видео. Наибольший интерес у актёра вызвали экспонаты электромобилей на одном из этажей павильона «Нур Алем».

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Очень мало было среди посетителей выставки тех, кто узнал знаменитого актёра. Лишь несколько человек попросили его о совместном фото. Джон Малкович фотографироваться соглашался, однако автографы не давал.

Джон Малкович около десяти лет жил во Франции и свободно владеет французским языком. Возможно, поэтому вторым павильоном, который он посетил сегодня, стал павильон Франции. Жена актёра Николетта Пейран, до этого момента не проявлявшая активного интереса к выставке, с интересом слушала гидов и осматривала французские экспонаты.

После посещения французского павильона актёр отказался давать комментарии журналистам и удалился в VIP-комнату. Однако представители ЭКСПО сообщили, что Джона Малковича «очень впечатлил казахстанский «Нур Алем».

Одной его из лучших его ролей в кино считается роль виконта де Вальмона в экранизации романа «Опасные связи». Вскоре актёра пригласил Бернардо Бертолуччи на главную роль в своём фильме «Под покровом небес», затем он сыграл изобретательного убийцу в боевике Вольфганга Петерсена «На линии огня». За эту работу Джон Малкович удостоился второй номинации на «Оскар». В первый раз он был номинирован за роль в фильме «Места в сердце».

Об актёре также известно, что он потерял миллионы долларов, вложив их в финансовую пирамиду.

В международном столичном аэропорту сегодня утром, 26 июля, встречали вице-министр культуры и спорта РК Аскар Баталов и президент XIII международного кинофестиваля «Евразия» Айман Мусаходжаева. Джон Малкович в Казахстане уже во второй раз. Несколько лет назад он прилетел в Алматы для участия в казахстанско-американском кинофестивале.