Южные «ворота» Самары приведут в порядок до 1 сентября

Источник: samadm.ru

До этого глава города оценил состояние общественных зон, объектов потребительского рынка, дорожного полотна, а также общий уровень благоустройства районных территорий. Особое внимание было уделено внешнему виду и общему состоянию района.

В 2016 г. было проведено комплексное благоустройство въездной группы на Южном шоссе. Но глава города отметил неудовлетворительное состояние стелы с названием района, расположенной на пересечении Кряжского шоссе и улицы Уральской. Сейчас она заросла травой и проржавела.

Кроме того, в большинстве своем нуждаются в покраске либо замене световые опоры и дорожные знаки вдоль дорог. Также в районе пока мало внимания уделяется вопросам озеленения и санитарной обрезки. В благоустройстве нуждаются остановки общественного транспорта и контейнерные площадки, в частности, на Кряжском шоссе.

Были замечания и по состоянию объектов потребительского рынка, в особенности на Пугачевском тракте. Глава города поручил разобраться с незаконными киосками и навести порядок в санитарном содержании на территориях, прилегающих к объектам потребрынка.

По мнению главы города, большое значение в решении вопросов благоустройства и увеличения доходной части районного бюджета имеют созданные общественные советы и управляющие микрорайонов.