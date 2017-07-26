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17:00 (мск), источник: Volga News

Южные «ворота» Самары приведут в порядок до 1 сентября

Во вторник, 25 июля, в Куйбышевском районе Самары состоялось выездное совещание, посвященное подготовке к чемпионату мира по футболу. Его провели глава Самары Олег Фурсов и глава администрации района Александр Моргун.

Источник: samadm.ru

До этого глава города оценил состояние общественных зон, объектов потребительского рынка, дорожного полотна, а также общий уровень благоустройства районных территорий. Особое внимание было уделено внешнему виду и общему состоянию района.

В 2016 г. было проведено комплексное благоустройство въездной группы на Южном шоссе. Но глава города отметил неудовлетворительное состояние стелы с названием района, расположенной на пересечении Кряжского шоссе и улицы Уральской. Сейчас она заросла травой и проржавела.

Кроме того, в большинстве своем нуждаются в покраске либо замене световые опоры и дорожные знаки вдоль дорог. Также в районе пока мало внимания уделяется вопросам озеленения и санитарной обрезки. В благоустройстве нуждаются остановки общественного транспорта и контейнерные площадки, в частности, на Кряжском шоссе.

Были замечания и по состоянию объектов потребительского рынка, в особенности на Пугачевском тракте. Глава города поручил разобраться с незаконными киосками и навести порядок в санитарном содержании на территориях, прилегающих к объектам потребрынка.

По мнению главы города, большое значение в решении вопросов благоустройства и увеличения доходной части районного бюджета имеют созданные общественные советы и управляющие микрорайонов.

По итогам мероприятия глава Самары дал поручение устранить все недостатки до 1 сентября. Александр Моргун, в свою очередь, заявил, что все замечания главы города уже переданы профильным службам района и взяты на контроль.

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