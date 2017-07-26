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16:12 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе закроют Центр матери и ребенка

С 1 августа по 20 августа 2017 года, работа Центра матери и ребенка будет приостановлена из-за проведения ремонта и общей санитарной обработки.

Источник: Actualitati.md

При этом, прием рожениц, а так же беременных, которым требуется медицинская помощь, будет производиться в городской больнице №. 1, сообщает unica.md.

Отметим, основной целью Центра является охрана здоровья человека, диагностика, профилактика, лечение и реабилитация больных, проведение научных исследований в области здравоохранения матери и детей, пропаганды здорового образа жизни.

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