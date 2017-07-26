Зачем прилетал вертолёт к торговому центру в Иркутске?

Видео опубликовали в соцсетях очевидцы. Они же поинтересовались, насколько это правомерно и безопасно. Ведь известно, что неделю назад прокуратура потребовала запретить вертолётную площадку у ТРК «Комсомолл». Так как, цитата: «она не соответствует требованиям воздушного законодательства в части обустройства» Конец цитаты. И как пояснили представители торгового центра, вертолёт к ним прилетал для того, чтобы забрать обладательницу титула «Мисс Россия-2017» Полину Попову. Сообщается также, что разрешение на посадку было получено заранее.