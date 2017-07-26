Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
СМИ: Порошенко ответил Путину на переговорах нормандской четверки
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Богатый жених предложил Волочковой выйти замуж - СМИ
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Японская поэзия спорта
17:17 (мск), источник: Вести Иркутск

Зачем прилетал вертолёт к торговому центру в Иркутске?

Винтокрылый летательный аппарат приземлился в самом центре Иркутска.

Видео опубликовали в соцсетях очевидцы. Они же поинтересовались, насколько это правомерно и безопасно. Ведь известно, что неделю назад прокуратура потребовала запретить вертолётную площадку у ТРК «Комсомолл». Так как, цитата: «она не соответствует требованиям воздушного законодательства в части обустройства» Конец цитаты. И как пояснили представители торгового центра, вертолёт к ним прилетал для того, чтобы забрать обладательницу титула «Мисс Россия-2017» Полину Попову. Сообщается также, что разрешение на посадку было получено заранее.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Армен Джигарханян переезжает в новую квартиру за 30 млн
На Старом Арбате таинственная блондинка поцеловала Путина (видео)
Армен Джигарханян переезжает в новую квартиру за 30 млн
ЕС пригрозил США ответными мерами в случае ущерба из-за санкций
Депутат Рады сообщил о лишении Саакашвили гражданства Украины
В Греции задержан россиянин за отмывание $4 млрд через биткоины
Трамп запретил трансгендерам служить в армии
Расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи завершено
Обвиняемый в убийстве 9 человек под Тверью признан вменяемым
Siemens не будут штрафовать из-за отправленных в Крым турбин
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь