В Краснодаре врач приняла роды по телефону
Редкий случай произошел в краевой столице — Ирине Михайловой неожиданно пришлось рожать дома. Роль акушера при этом выполнял ее муж, который параллельно консультировался с врачом скорой помощи.
Редкий случай произошел в краевой столице — Ирине Михайловой неожиданно пришлось рожать дома. Роль акушера при этом выполнял ее муж, который параллельно консультировался с врачом скорой помощи.
События того дня они помнят поминутно. Девять месяцев беременности остались позади. Со схватками Ирина отправилась в роддом. Там сказали: еще рано — приезжайте завтра. Вернулась домой — и тут же малыш решил появиться на свет. В этот момент вместе с супругами был лишь двухлетний сын Тимофей…
Также врасплох роды застали жительницу Сочи четыре года назад, когда она стояла в пробке по дороге в роддом — и тогда на помощь пришли сотрудники полиции и свекр девушки.
С героинями этих историй встретилась и поговорила Елена Семихова.