В Краснодаре врач приняла роды по телефону

События того дня они помнят поминутно. Девять месяцев беременности остались позади. Со схватками Ирина отправилась в роддом. Там сказали: еще рано — приезжайте завтра. Вернулась домой — и тут же малыш решил появиться на свет. В этот момент вместе с супругами был лишь двухлетний сын Тимофей…