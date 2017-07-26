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16:45 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре врач приняла роды по телефону

Редкий случай произошел в краевой столице — Ирине Михайловой неожиданно пришлось рожать дома. Роль акушера при этом выполнял ее муж, который параллельно консультировался с врачом скорой помощи.

Источник: ГТРК «Кубань»

События того дня они помнят поминутно. Девять месяцев беременности остались позади. Со схватками Ирина отправилась в роддом. Там сказали: еще рано — приезжайте завтра. Вернулась домой — и тут же малыш решил появиться на свет. В этот момент вместе с супругами был лишь двухлетний сын Тимофей…

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Также врасплох роды застали жительницу Сочи четыре года назад, когда она стояла в пробке по дороге в роддом — и тогда на помощь пришли сотрудники полиции и свекр девушки.

С героинями этих историй встретилась и поговорила Елена Семихова.

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