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17:05 (мск), источник: Sputnik.by

БГУИР зачислил «элитных абитуриентов»

Вуз уже несколько лет развивает систему электронного зачисления поступающих — первый в Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники зачислил «элитных абитуриентов», заявил ректор вуза Михаил Батура.

IT-вуз зачислил студентов-бюджетников накануне — всего приняли 1180 первокурсников, средний балл которых составил 332 балла из 400.

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«В этом году мы зачисляем очень сильного, элитного абитуриента. Конкурс в БГУИР — это конкуренция среди сильнейших абитуриентов. У нас на 1036 мест подали документы более 1600 человек, но зато какие. Самый низкий проходной балл, с которым к нам можно было поступить на бюджет на дневное отделение, — 257», — сообщил Батура.

Как сообщили в пресс-службе БГУИР, абитуриенты могли следить за зачислением и онлайн — на YouTube трансляцию смотрели 800 человек. Сразу же получали всю информацию абитуриенты и в личном кабинете на сайте.

В этом году все заявления подавались при помощи электронного кабинета, а ранжировал абитуриентов при поступлении компьютер. Такая система зачисления используется в вузах республики только в БГУИР.

Самые популярные специальности в вузе — «Информатика и технологии программирования», «Программное обеспечение информационных технологий» и «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии).

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