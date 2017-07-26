БГУИР зачислил «элитных абитуриентов»
Вуз уже несколько лет развивает систему электронного зачисления поступающих — первый в Беларуси.
Вуз уже несколько лет развивает систему электронного зачисления поступающих — первый в Беларуси.
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники зачислил «элитных абитуриентов», заявил ректор вуза Михаил Батура.
«В этом году мы зачисляем очень сильного, элитного абитуриента. Конкурс в БГУИР — это конкуренция среди сильнейших абитуриентов. У нас на 1036 мест подали документы более 1600 человек, но зато какие. Самый низкий проходной балл, с которым к нам можно было поступить на бюджет на дневное отделение, — 257», — сообщил Батура.
Как сообщили в
В этом году все заявления подавались при помощи электронного кабинета, а ранжировал абитуриентов при поступлении компьютер. Такая система зачисления используется в вузах республики только в БГУИР.
Самые популярные специальности в вузе — «Информатика и технологии программирования», «Программное обеспечение информационных технологий» и «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии).