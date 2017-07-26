БГУИР зачислил «элитных абитуриентов»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники зачислил «элитных абитуриентов», заявил ректор вуза Михаил Батура.

IT-вуз зачислил студентов-бюджетников накануне — всего приняли 1180 первокурсников, средний балл которых составил 332 балла из 400.

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«В этом году мы зачисляем очень сильного, элитного абитуриента. Конкурс в БГУИР — это конкуренция среди сильнейших абитуриентов. У нас на 1036 мест подали документы более 1600 человек, но зато какие. Самый низкий проходной балл, с которым к нам можно было поступить на бюджет на дневное отделение, — 257», — сообщил Батура.

Как сообщили в пресс-службе БГУИР, абитуриенты могли следить за зачислением и онлайн — на YouTube трансляцию смотрели 800 человек. Сразу же получали всю информацию абитуриенты и в личном кабинете на сайте.

В этом году все заявления подавались при помощи электронного кабинета, а ранжировал абитуриентов при поступлении компьютер. Такая система зачисления используется в вузах республики только в БГУИР.