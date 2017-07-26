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17:39 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

До 26 августа в Казани частично закроются улицы Московская, Камала и Столбова

Ограничение движения связано с капитальным ремонтом дорог.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 26 июля). С 29 июля в Казани частично и поэтапно закроются улицы Московская, Г. Камала и Столбова. Временное ограничение движения продлится до 26 августа.

Движение по ул. Московская будет ограничено около домов №№ 37 и 60, по ул. Г. Камала — от ул. Московская до ул. Тукая, по ул. Столбова от дома № 2 до ул. Парижской Коммуны.

Закрытие связано с капитальным ремонтом дорог, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Схема организации движения по улицам Московская и Г. Камала.

Схема организации движения по ул. Столбова.

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