До 26 августа в Казани частично закроются улицы Московская, Камала и Столбова

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 26 июля). С 29 июля в Казани частично и поэтапно закроются улицы Московская, Г. Камала и Столбова. Временное ограничение движения продлится до 26 августа.

Движение по ул. Московская будет ограничено около домов №№ 37 и 60, по ул. Г. Камала — от ул. Московская до ул. Тукая, по ул. Столбова от дома № 2 до ул. Парижской Коммуны.

Закрытие связано с капитальным ремонтом дорог, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Схема организации движения по улицам Московская и Г. Камала.