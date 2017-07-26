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17:22 (мск), источник: Sputnik.by

В четверг дожди и грозы в Беларуси ослабеют, обещают синоптики

Инженер-синоптик Республиканского гидрометцентра Матвей Четырко рассказал радио Sputnik Беларусь об объявленном на среду оранжевом уровне опасности и отметил, что в ближайшие сутки погода в стране улучшится и дождей станет меньше.

Источник: Sputnik.by

В течение дня 26 июля атмосферные фронты принесли в Беларусь грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра, а по востоку республики град, в связи с чем в стране снова объявлен оранжевый уровень опасности, рассказал собеседник Sputnik.

«Погодные условия на территории Беларуси формируют активные атмосферные фронты, которые смещаются к нам с юго-запада Европы. Сейчас преимущественно по западу республики наблюдаются дожди, местами грозы, во многих районах усиливается ветер до 12−14 метров в секунду, но сохраняется теплая погода», — рассказал Четырко.

В четверг ситуация ненадолго изменится, атмосферное давление немного подрастет, и фронтальные разделы покинут нашу страну.

«Дождей станет меньше, пройдут они лишь в отдельных районах республики и будут носить кратковременный характер, местами ожидаются грозы», — сообщил синоптик.

В среднем по стране температура воздуха в ночные часы составит 13−19 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23−29 градусов. Также в ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы.

Собеседник Sputnik также рассказал о погодных условиях в белорусской столице на ближайшие сутки.

«В Минске в ночные часы осадков не ожидается, днем возможны кратковременный дождь и гроза. В ночные и утренние часы не исключен слабый туман. Температура воздуха в ночные часы составит +14+16, максимальная днем +24+26», — сообщил Четырко.

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