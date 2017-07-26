Волочкова приняла в дар символ крымского земледелия от Аксенова
Артистка заявила, что приехала в Крым, чтобы «подарить эмоции» местным жителям и гостям полуострова, а также поделиться опытом с желающими его перенять.
Артистка заявила, что приехала в Крым, чтобы «подарить эмоции» местным жителям и гостям полуострова, а также поделиться опытом с желающими его перенять.
Глава Крыма Сергей Аксенов передал в дар балерине Анастасии Волочковой символ, олицетворяющий крымское земледелие — сноп пшеницы, передает Крыминформ.
«Очень трогательный дар мне сегодня преподнес Сергей Валерьевич Аксёнов. Это целый сноп пшеницы. Для меня это такой символ Крыма, и я знаю, что ему самому подарили этот сноп, и то, что он мне его передарил, это для меня как святыня», — поделилась эмоциями она.
Волочкова также рассказала, что увезет из Крыма еще один презент — бутылочку крымского коньяка. Отметим, что она на протяжении своего пребывания в Крыму пила только местные вина.
«Я здесь не пила вина Франции. Меня угощали именно крымскими винами — и белым, и красным», — сообщила артистка.
Волочкова прилетала в Крым 21 июля с благотворительным туром «Симфония добра». Балерина отмечала, что находясь в Крыму она преследует цель не заработать, а «подарить эмоции» и поделиться опытом.