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17:46 (мск), источник: 36on.ru

Джастин Бибер сделал популярной пышногрудую модель из Воронежа

30-летняя пышногрудая модель Ирина Иванова, родившаяся в Воронеже, становится все популярнее в США, где делает карьеру. Количество ее подписчиков в Instagram достигло почти 3 миллиона.

Популярность девушке принес клип Джастина Бибера Daily Star, в котором она скачет на белом коне в откровенных нарядах, демонстрируя свои прелести. Стоит отметить, что русская модель появляется в ленте чаще других девиц, чьи формы, кстати, даже не идут в сравнения с формами Ирины.

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Как призналась девушка журналистам, она очень застенчива, несмотря на то, что снимается для Playboy. Однако судя по фотографиям, которыми она делится со своими подписчиками, такого о ней не скажешь.

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