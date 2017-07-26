Джастин Бибер сделал популярной пышногрудую модель из Воронежа

Популярность девушке принес клип Джастина Бибера Daily Star, в котором она скачет на белом коне в откровенных нарядах, демонстрируя свои прелести. Стоит отметить, что русская модель появляется в ленте чаще других девиц, чьи формы, кстати, даже не идут в сравнения с формами Ирины.

Как призналась девушка журналистам, она очень застенчива, несмотря на то, что снимается для Playboy. Однако судя по фотографиям, которыми она делится со своими подписчиками, такого о ней не скажешь.