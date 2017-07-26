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18:01 (мск), источник: РИА Крым

Жара накроет Крым: в четверг в степных и предгорных районах до +40

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости (Крым). В четверг на крымском полуострове ожидается настоящая жара — синоптики прогнозируют до +40 градусов. В связи с этим МЧС России по РК объявило экстренное штормовое предупреждение.

Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля в степных и предгорных районах Крыма ожидается сильная жара, максимальная температура 38−40 градусов», — сообщили в МЧС.

В связи с растущей температурой воздуха спасатели напоминают правила поведения при солнечном ударе. Специалисты рассказывают, что в случае обнаружения недомогания пострадавшего переносят в тень или укладывают в постель, дают обильное питье, чтобы увеличить теплоотдачу, к голове прикладывают холодный компресс и немедленно вызывают медиков. Перегревшемуся на солнце необходим покой и свежий воздух в проветриваемом помещении, при необходимости человека обертывают влажной простыней.

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Как легче перенести жару
Источник:©РИА "Новости"
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