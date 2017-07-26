В Ялте объявили войну стихийщикам: на нарушителей составлено 30 протоколов

Как сообщили в пресс-службе администрации Ялты, рейдовые мероприятия проходили в течение двух дней при участии специалистов отдела муниципального контроля по благоустройству горадминистрации, сотрудников УМВД России, УФМС и Отдела судебных приставов по Ялте.

Представители надзорных структур проверили улицы Московскую, Киевскую, Пушкинскую, а также набережную им. Ленина и район кинотеатра «Спартак», на который властям города регулярно жалуются жители и гости курорта.

«Согласно обращениям граждан, лица, совершавшие незаконную торговлю сезонными фруктами на лестнице подземного перехода, располагались в местах, предназначенных для спуска и подъема инвалидных кресел и детских колясок. Это, в свою очередь, доставляло неудобства ялтинцам и гостям города», — уточнил заместитель начальника отдела муниципального контроля по благоустройству администрации города Ялты Роман Шевцов.

По его словам, в ходе рейдов была пресечена незаконная торговля продуктами, сувенирами, бижутерией, а также прекращено незаконное оказание услуг на ялтинской набережной — временное тату, аренда гироскутеров, сигвеев и прочее.

Кроме того, специалисты отметили, что стихийщики стабильно возвращаются на прежние места продаж, так как их продукция пользуется спросом. Поэтому борьба с нарушителями ведется и после рейдов мобильной группы. Так, например, регулярно проводятся заседания административной комиссии в администрации города Ялты, в ходе которой за незаконную торговлю на лиц налагаются админштрафы.

Если же теневые предприниматели уклоняются от уплаты штрафов, то ими уже занимаются сотрудники Отдела судебных приставов по городу Ялте. Как пояснила судебный пристав-исполнитель Отдела судебных приставов по городу Ялте Алла Воробьева, к должникам применяются меры принудительного характера — опись имущества и его принудительная реализация в счет погашения задолженности.

Также отделом судебных приставов проводятся рейды по взысканию административных штрафов в сфере несанкционированной торговли. Так, в ходе очередного рейда был выявлен должник, в отношении которого администрацией города Ялты вынесено несколько постановлений о взыскании административных штрафов в сфере несанкционированной торговли.