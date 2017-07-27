Академик РАН назвал «главных киллеров» россиян
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Директор НИИ нейрохирургии имени Бурденко академик Александр Потапов назвал «главных киллеров» россиян: это
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Директор НИИ нейрохирургии имени Бурденко академик Александр Потапов назвал «главных киллеров» россиян: это
Согласно данным Росстата, в 2016 году около 900 тысяч россиян скончались от болезней системы кровообращения, около 300 тысяч стали жертвами новообразований, в первую очередь злокачественных, еще примерно 170 тысяч погибли от травм.
Сосудистые патологии являются главным киллером россиян, как впрочем и в других странах. В частности, по мозгу — это инсульты: 400 тысяч умирает от инсульта в год.
«Онкология следом, на третьем месте — травма и все виды травматизма», — добавил он. По словам академика, на дорогах ежегодно гибнут около 28 тысяч человек, в основном за счет
По данным Росстата, за первые пять месяцев 2017 года скончались 791 тысяча россиян, а родились — 679,2 тысячи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и смертность, и рождаемость снизились (тогда эти цифры составляли 804,1 тысячи и 762,5 тысячи человек соответственно), но естественная убыль населения превысила прошлогодний показатель почти втрое (111,8 тысячи против 41,6 тысячи человек). Вместе с тем потери в численности на 72,2% компенсировал миграционный прирост.