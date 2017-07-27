Академик РАН назвал «главных киллеров» россиян

Источник: РИА Новости

Согласно данным Росстата, в 2016 году около 900 тысяч россиян скончались от болезней системы кровообращения, около 300 тысяч стали жертвами новообразований, в первую очередь злокачественных, еще примерно 170 тысяч погибли от травм.

Сосудистые патологии являются главным киллером россиян, как впрочем и в других странах. В частности, по мозгу — это инсульты: 400 тысяч умирает от инсульта в год. Александр Потапов Директор НИИ нейрохирургии имени Бурденко

«Онкология следом, на третьем месте — травма и все виды травматизма», — добавил он. По словам академика, на дорогах ежегодно гибнут около 28 тысяч человек, в основном за счет черепно-мозговых травм, еще около 300 тысяч становятся инвалидами.