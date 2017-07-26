Уфимка стала студенткой в 73 года

Почему учиться никогда не поздно, расскажет Эмиль Тимашев. Почти каждые 25 лет Вера Васильевна пытается получить высшее образование. В этом году это будет третья попытка. Раньше учебу приходилось бросать. Но узнав, что подавать документы можно в любом возрасте, 73- летняя женщина решила попробовать поступить в БГУ.

Вступительные экзамены сдала почти сразу и без подготовки. Вступительные экзамены помог сдать жизненный опыт. На него, кстати, рассчитывают преподаватели вуза, которые младше своей студентки почти в два раза.

Сейчас у Веры Васильевной только средне специальное образование. Хотя в прошлом сама немного преподавала, работая на производстве. Сейчас абитуриентка снова готовиться к учебе. Приходится много читать. Жалуется, что подводит память.

Идея поступить именно на исторический факультет у Веры Васильевной появилась 10 лет назад. И не случайно. Дом абитуриента БГУ 1901 года постройки. И когда встал вопрос по поводу его благоустройства, женщине пришлось часами поднимать документы в архивах города.