Уфимка стала студенткой в 73 года
Женщина уже давно на пенсии, но решила подать документы на исторический факультет БГУ.
Женщина уже давно на пенсии, но решила подать документы на исторический факультет БГУ.
Почему учиться никогда не поздно, расскажет Эмиль Тимашев. Почти каждые 25 лет Вера Васильевна пытается получить высшее образование. В этом году это будет третья попытка. Раньше учебу приходилось бросать. Но узнав, что подавать документы можно в любом возрасте, 73- летняя женщина решила попробовать поступить в БГУ.
Вступительные экзамены сдала почти сразу и без подготовки. Вступительные экзамены помог сдать жизненный опыт. На него, кстати, рассчитывают преподаватели вуза, которые младше своей студентки почти в два раза.
Сейчас у Веры Васильевной только средне специальное образование. Хотя в прошлом сама немного преподавала, работая на производстве. Сейчас абитуриентка снова готовиться к учебе. Приходится много читать. Жалуется, что подводит память.
Идея поступить именно на исторический факультет у Веры Васильевной появилась 10 лет назад. И не случайно. Дом абитуриента БГУ 1901 года постройки. И когда встал вопрос по поводу его благоустройства, женщине пришлось часами поднимать документы в архивах города.
Работать по специальности Вера Васильевна не планирует. Говорит, учусь только для себя. Но этот вуз точно планирует закончить.