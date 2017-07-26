Более 60% белорусов вообще не ходят в кафе и рестораны
Более половины горожан (60,6%) заявили о том, что вообще не посещают заведения общепита и не заказывают домой готовые блюда.
Более половины горожан (60,6%) заявили о том, что вообще не посещают заведения общепита и не заказывают домой готовые блюда.
Об этом говорится в новом исследовании МАСМИ. В опросе приняли участие 1000 мужчин и женщин 18−64 лет, жители Минска, областных центров и других городов Беларуси. Метод сбора информации —
Согласно опросу, минчане чаще отдают предпочтение еде вне дома, чем жители других белорусских городов. В столице примерно каждый второй опрошенный (55,6%) посещает заведения общепита и заказывает готовые блюда с доставкой, в то время, как в других городах — только каждый третий (33,2%). Частота посещения кафе и ресторанов у жителей Минска тоже выше: 1 раз в неделю и чаще их посещают 23,3% опрошенных, в то время, как для других городов этот показатель в два раза ниже (10,2%).
Наиболее популярными заведениями общепита являются кафе и пиццерии: их посещает примерно каждый 4-й горожанин. Жители столицы гораздо чаще, чем все горожане, выбирают фастфуды и кофейни/пекарни/кондитерские. В первую очередь, это связано с высокой концентрацией этих заведений в Минске и недостаточным количеством в других городах.
Как показал опрос, чаще всего белорусские горожане посещают кафе и рестораны с друзьями и знакомыми (65%), семьей и детьми (41,6%), с мужем/женой/парнем/девушкой (41,4%).
Среди наиболее распространенных поводов, чтобы сходить в кафе или ресторан — проведение досуга (развеяться и развлечься), дружеская или семейная встреча. Для жителей столицы посещение заведений общепита постепенно становится