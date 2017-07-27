В Воронеже в 2018 году собираются построить 50-метровый бассейн

Как сообщает «De Facto», строительство начнется совсем скоро, примерно через неделю. Также отмечено, что этот объект планируется как первая часть крупного спортивного комплекса. Далее, в 2018—2019 гг. возле арены должны возвести спортзал.

Инвестиции в этот проект составят 650 млн рублей. Полный объем инвестиций в две очереди оценивается в 900 млн рублей, вторую очередь может профинансировать областной бюджет.