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13:15 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже в 2018 году собираются построить 50-метровый бассейн

Об этом рассказал руководитель департамента строительной политики Воронежской области Олег Гречишников. 50-метровый бассейн должен появиться в феврале 2018 года, в парке «Южный» на Левом берегу.

Как сообщает «De Facto», строительство начнется совсем скоро, примерно через неделю. Также отмечено, что этот объект планируется как первая часть крупного спортивного комплекса. Далее, в 2018—2019 гг. возле арены должны возвести спортзал.

Инвестиции в этот проект составят 650 млн рублей. Полный объем инвестиций в две очереди оценивается в 900 млн рублей, вторую очередь может профинансировать областной бюджет.

Напомним, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в парке «Южный» было заявлено еще в 2014 году. Тогда Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и председатель правления Газпрома Алексей Миллер заложили первый камень на месте строительства. Планировалось открыть ФОК «Левобережный» в 2016 году.

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