В Воронеже в 2018 году собираются построить 50-метровый бассейн

Как сообщает «De Facto», строительство начнется совсем скоро, примерно через неделю. Также отмечено, что этот объект планируется как первая часть крупного спортивного комплекса. Далее, в 2018—2019 гг. возле арены должны возвести спортзал.
Инвестиции в этот проект составят 650 млн рублей. Полный объем инвестиций в две очереди оценивается в 900 млн рублей, вторую очередь может профинансировать областной бюджет.
Напомним, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в парке «Южный» было заявлено еще в 2014 году. Тогда Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и председатель правления Газпрома Алексей Миллер заложили первый камень на месте строительства. Планировалось открыть ФОК «Левобережный» в 2016 году.