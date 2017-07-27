Найден способ вырваться из «ловушки бедности»

Источник: AP 2017

Исследование опубликовано в Nature Ecology & Evolution.

Ученые собрали данные об экономическом развитии, уровне заболеваемости и смертности населения из 83 наиболее и наименее развитых стран. Эти данные во многих странах сильно различались. Например, опасные малярия и лихорадка денге распространены в Кении и Камбодже, и в этих же странах доступ к медицинскому обслуживанию ограничен. Исследователи использовали собранные данные для «обучения» математических моделей, чтобы определить, как самые различные факторы делают страны бедными.

Результаты показали, что бедняки, которые живут в районах, где заболевания людей, животных или урожая не распространены, могут выбраться из нищеты, получив небольшую экономическую помощь.

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Например, дополнительные деньги позволят им купить больше сельскохозяйственных культур и крупного рогатого скота. Однако в районах, где люди часто болеют, и у них нет средств борьбы с инфекциями, любой человек может оказаться в бедности независимо от того, получит он помощь или нет.

«Если вы фермер, занимающийся натуральным хозяйством, инфекционные болезни не только подрывают ваше здоровье, но и ваш заработок, потому что вас кормит ваш же физический труд. Мы были удивлены, когда выяснили, что в некоторых случаях экономическая помощь не играет никакой роли», — сообщил автор исследования Калитсус Нгонгала.

Учитывая, что более 10% людей со всего мира (около 800 миллионов человек) живут в условиях крайней нищеты, результаты исследования показывают, что большинство из них никогда не станут богаче, если в стране не произойдут структурные изменения.

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По мнению ученых, необходимо расширить доступ к медицинскому обслуживанию и проводить вакцинацию всего населения. Как только люди смогут защитить свое здоровье, а также урожай и скот, они смогут вырваться из нищеты.

В качестве примера ученые привели Руанду — страну в Восточной Африке, которой удалось вывести население из крайней нищеты и голода. «Правительство вложило деньги в здравоохранение, и люди смогли получить медицинское страхование и почти все виды медицинской помощи», — отметил соавтор исследования Мэтью Бондс, экономист из Гарвардского университета. Бондс отметил, что иностранные компании вложили деньги в энергетический и телекоммуникационный сектора Руанды. Такие меры также позволили стране выйти из крайней нищеты.