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21:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Мелания и Иванка Трамп попали в список самых красивых политиков Вашингтона

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания и его старшая дочь Иванка попали в список самых красивых политиков, проживающих в Вашингтоне. Список от издания The Hill составлен в алфавитном порядке. Кандидаты выдвинуты на основании мнения их коллег, друзей и читателей.

Источник: AP 2017

47-летняя первая леди США рассказала порталу, что не любит экспериментировать в вопросах стиля и одевается в зависимости от того или иного мероприятия. 35-летняя Иванка сообщила, что любит медитировать на свежем воздухе вместе со своими детьми.

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Список The Hill составлен в алфавитном порядке. Кандидаты выдвинуты на основании мнения их коллег, друзей и читателей.

В июне стало известно, что жительницы США стали делать косметические операции, позволяющие им быть более похожими на Меланию Трамп.

Дональд Трамп, победивший на прошедших в ноябре президентских выборах, женат в третий раз. Он вступил в брак с Меланией Кнавс, которая моложе его на 24 года, в 2005-м. У них есть общий сын Бэррон.

Иванка Трамп — предприниматель, фотомодель и писатель, одна из трех детей от брака Трампа с чехословацкой спортсменкой и фотомоделью Иваной Зельничковой-Трамп. В настоящее время Иванка и ее муж Джаред Кушнер занимают должности помощников американского лидера.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
Маме -47 , дочке -35... Как-то фильтруйте инфу.... Жесть .
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Игорь Смирнов
Прикольно так то, - и у них бывает, что дети красивыми рождаются.
Дай Бог!
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