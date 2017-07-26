Мелания и Иванка Трамп попали в список самых красивых политиков Вашингтона

Источник: AP 2017

47-летняя первая леди США рассказала порталу, что не любит экспериментировать в вопросах стиля и одевается в зависимости от того или иного мероприятия. 35-летняя Иванка сообщила, что любит медитировать на свежем воздухе вместе со своими детьми.

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Список The Hill составлен в алфавитном порядке. Кандидаты выдвинуты на основании мнения их коллег, друзей и читателей.

В июне стало известно, что жительницы США стали делать косметические операции, позволяющие им быть более похожими на Меланию Трамп.

Дональд Трамп, победивший на прошедших в ноябре президентских выборах, женат в третий раз. Он вступил в брак с Меланией Кнавс, которая моложе его на 24 года, в 2005-м. У них есть общий сын Бэррон.