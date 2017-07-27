Первые платные парковки в центре Воронежа могут появиться к декабрю

Источник: Вести - Воронеж

Белгородская компания, победившая в конкурсе на организацию платных парковок в Воронеже, представила мэрии проектное предложение. Стадия — финальная перед подписанием концессионного соглашения.

Напомним, обустраивать платные парковочные места будет концессионер за собственные средства, отчисляя не менее 25% доходов в городскую казну. Предполагается, что в центре Воронежа платными станут 6 тысяч паркомест. Сейчас центр вмещает машин в 2 раза больше — из-за нарушений ПДД.

Первые 3 тысячи мест, надеются чиновники, появятся до декабря этого года. Сначала — бесплатно в пилотном режиме, после водителям придётся заплатить до 40 рублей за час стоянки авто. Отправная точка — Центральный рынок и прилегающие к нему улицы.

Еще 3 тысячи мест построят весной 2018 года. Впрочем, в мэрии сейчас ещё только изучают предложение компании. Если городские власти останутся довольны, то концессионер сможет приступить к разработке самого проекта. Кстати, бесплатные парковочные места в центре не планируют. Водителям, не готовым платить за парковку, предлагают пересесть на общественный транспорт. В 2018 году авто, предполагается, можно будет оставить на въезде в центр — в специально отведённых местах.

Владимир Анисимов, руководитель управления транспорта г. Воронежа: