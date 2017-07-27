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15:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Нурееву» скостили срок

Нашумевший балет покажут уже в 2017 году.

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Официальная премьера балета «Нуреев» не только состоится, но и может пройти на несколько месяцев раньше, чем было объявлено прежде. Об этом сообщил главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев.

Ситуацию вокруг «Нуреева» маэстро Сохиев прокомментировал в Финляндии, где он вместе с оркестром и оперной труппой Большого выступает на Савонлиннском оперном фестивале. Отвечая в интервью газете Helsingin Sanomat на вопрос о репутационных потерях Большого из-за отмененной премьеры «Нуреева», дирижер сначала переадресовал интервьюера к генеральному директору театра, а затем неожиданно рассказал о положении дел подробнее: «Насколько мне известно, проект, поставленный в студии, было сложно перенести на большую сцену».

Для балета “Нуреев” были приглашены хороший композитор, блестящий хореограф, интересный постановщик. Им, вероятно, требуется дополнительное время, и, насколько я знаю, премьера должна состояться уже до нового года, хотя изначально речь шла о следующем мае, так как у них много другой работы.
Туган Сохиев
Главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра

Рассказ музыкального руководителя Большого театра подтверждает полученные «Ъ» сведения о том, что премьера «Нуреева» может состояться в середине декабря. Дело в том, что на 14 декабря было запланировано возобновление балета «Коппелия». Однако теперь из-за скоропостижной смерти балетмейстера Сергея Вихарева, автора реконструкции этого старинного балета Мариуса Петипа и Энрико Чекетти, спектакль может быть перенесен на неопределенный срок, и тогда в афишу логично впишутся показы «Нуреева».

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В таком случае довести постановку до ума театру предстоит в предельно короткий срок, так как на ноябрь намечены две московские премьеры: одноактный балет Иржи Килиана на музыку Бриттена «Забытая земля» (2 ноября) и прокофьевские «Ромео и Джульетта» в постановке Алексея Ратманского (22—26 ноября). Тем не менее, по сведениям «Ъ», и режиссер Серебренников, и хореограф Посохов согласились приехать в Большой в первой половине декабря для подготовки премьеры «Нуреева».

По информации «Ъ», на скорейшем выпуске спектакля настоял попечительский совет Большого театра, в частности Роман Абрамович, присутствовавший 8 июля на последнем показе «Нуреева»: перед весомыми аргументами попечителей генеральный директор театра Владимир Урин якобы не смог устоять.

Перенос премьеры с мая 2018 на декабрь 2017 года косвенно доказывает искренность гендиректора Урина, утверждавшего 10 июля на брифинге, что назначенное на 11 июля публичное представление «Нуреева» не состоялось исключительно по решению руководства театра: не было ни звонков «сверху», ни запретов, прямых или косвенных, на показ спектакля. И позволяет надеяться, что уже в этом году можно будет оценить достоинства и недостатки самой громкой мировой премьеры года не по пиратским записям, а по живому спектаклю.

Татьяна Кузнецова.

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