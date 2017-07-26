Казахстанские туристы не могут вылететь из Антальи
Несколько казахстанских семей не могут вылететь из Антальи. Об этом сами туристы сообщили корреспонденту Tengrinews.kz.
Несколько казахстанских семей не могут вылететь из Антальи. Об этом сами туристы сообщили корреспонденту Tengrinews.kz.
Со слов туристов, они должны были вылететь из Антальи в Стамбул турецкой авиакомпанией Onur Air, далее лететь в Алматы авиакомпанией Air Astana рейсом 8Q225. Сейчас около 10 казахстанцев и находятся в аэропорту Антальи, они ожидают рейса более 10 часов, с 12.00 по местному времени. Как отметили казахстанцы, представители авиакомпании с туристами отказались разговаривать. По их словам, они не могли получить свой багаж, чтобы улететь в Стамбул самостоятельно.
Тем временем, в Консульстве Казахстана в Антальи сообщили, что всего около 50 человек не могли вылететь в Стамбул данными авиалиниями, из них 30 казахстанцев. После задержки рейса 20 казахстанцев самостоятельно улетели в Стамбул, 10 человек до сих пор ожидают в аэропорту.
По словам консула РК в Антальи Бауыржана Абдрахманова, сейчас они занимаются этим вопросом, и, вероятнее всего, казахстанцы будут размещены в гостиницах Антальи до выяснения ситуации с турецкой авиакомпанией о возврате денег.