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22:48 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанские туристы не могут вылететь из Антальи

Несколько казахстанских семей не могут вылететь из Антальи. Об этом сами туристы сообщили корреспонденту Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Со слов туристов, они должны были вылететь из Антальи в Стамбул турецкой авиакомпанией Onur Air, далее лететь в Алматы авиакомпанией Air Astana рейсом 8Q225. Сейчас около 10 казахстанцев и находятся в аэропорту Антальи, они ожидают рейса более 10 часов, с 12.00 по местному времени. Как отметили казахстанцы, представители авиакомпании с туристами отказались разговаривать. По их словам, они не могли получить свой багаж, чтобы улететь в Стамбул самостоятельно.

Тем временем, в Консульстве Казахстана в Антальи сообщили, что всего около 50 человек не могли вылететь в Стамбул данными авиалиниями, из них 30 казахстанцев. После задержки рейса 20 казахстанцев самостоятельно улетели в Стамбул, 10 человек до сих пор ожидают в аэропорту.

По словам консула РК в Антальи Бауыржана Абдрахманова, сейчас они занимаются этим вопросом, и, вероятнее всего, казахстанцы будут размещены в гостиницах Антальи до выяснения ситуации с турецкой авиакомпанией о возврате денег.

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Казахстанские туристы не могут вылететь из Анталии
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