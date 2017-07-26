Казахстанские туристы не могут вылететь из Антальи

Источник: Tengrinews

Со слов туристов, они должны были вылететь из Антальи в Стамбул турецкой авиакомпанией Onur Air, далее лететь в Алматы авиакомпанией Air Astana рейсом 8Q225. Сейчас около 10 казахстанцев и находятся в аэропорту Антальи, они ожидают рейса более 10 часов, с 12.00 по местному времени. Как отметили казахстанцы, представители авиакомпании с туристами отказались разговаривать. По их словам, они не могли получить свой багаж, чтобы улететь в Стамбул самостоятельно.

Тем временем, в Консульстве Казахстана в Антальи сообщили, что всего около 50 человек не могли вылететь в Стамбул данными авиалиниями, из них 30 казахстанцев. После задержки рейса 20 казахстанцев самостоятельно улетели в Стамбул, 10 человек до сих пор ожидают в аэропорту.