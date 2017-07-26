Бизнесмены из США засудили United Airlines из-за гибели гигантского кролика

Источник: AP 2017

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании, выполнявшего рейс из Лондона в Чикаго в апреле. Как заявила занимающаяся разведением кроликов Аннет Эдвардс из Вустершира, кролика перевозили в США, так как его приобрела знаменитость, имя которой не сообщалось. По данным СМИ, Саймон — сын самого крупного кролика в мире Дариуса. Авиакомпания заявила, что «опечалена» новостью о смерти кролика и намерена провести расследование.

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По данным агентства, иск подали бизнесмены из Айовы, которые купили кролика, чтобы продемонстрировать его на ярмарке и в дальнейшем показывать, чтобы собрать деньги для организации ежегодного мероприятия. Как утверждают истцы, перевозчик халатно отнесся к перевозке животного и впоследствии неподобающим образом кремировал его. Сторона обвинения требует возместить затраченные на кролика средства и другие убытки. Объем понесенного ущерба не уточняется.

Авиакомпания не ответила на просьбу прокомментировать подачу иска.