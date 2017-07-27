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03:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

15,5 тысяч репостов за неделю: «Тетя Роза» из Владивостока взорвала Facebook

Просьба помочь вызвала бурную, но неоднозначную реакцию.

Владивосток, 27 июля, PrimaMedia.

Предприниматель-флорист из Владивостока Евгения Рогальская, глава фирмы «Тетя Роза», практически в одночасье стала знаменита не только в России, но и за ее пределами, сообщает ИА PrimaMedia. Разместив на своей странице в социальной сети Facebook объявление, девушка никак не ожидала, что за шесть дней она получит более 15 тысяч репостов.

Само объявление вроде бы совсем обычное. «Друзья! Мне крайне нужна ваша помощь. Очень нужны деньги, но не в долг! Как вы знаете, неделю назад я затопила соседей, две квартиры! Одна под ремонт, второй денежная компенсация. Мне нужны любые заказы на озеленение и флористику (букеты, композиции), просто заказы кашпо, растения, мои чудесные открытки», — так написала Евгения.

В следующие несколько дней пользователи распространили ее просьбу более 10 тысяч раз. На сегодняшний день количество репостов перевалило за 15,5 тысяч. Автор объявление такого никак не ожидала.

— В одни день я проснулась знаменитой. Честно, я рассчитывала на 40 репостов. Но то, что произошло, я даже не знаю, как объяснить, — рассказала Рогальская корр. ИА PrimaMedia.

По ее словам, заказов у нее действительно сильно прибавилось. Причем звонить стали из самых разных городов, даже из Москвы. При этом в комментариях начали появляться не только слова поддержки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые возмущались: «Объясните мне, чем я могу помочь девушке из Владивостока, проживая в Харькове? Заказать букет? Что за бред!» Другие советовали продать машину, в которой сделана фотография, чтобы выплатить долг. Кто-то пытался воспользоваться популярностью записи и дать собственную рекламу: «Такая беда может произойти с каждым. Есть неплохие, не очень дорогие строители. Могут помочь! Обращайтесь». Попадались и шутники, которые писали: «Деньгами помочь не могу, но могу жениться» или «Пользуясь случаем — продам авто».

О том, почему обычное на вид рекламное объявление в социальной сети вызвало такой ажиотаж, корр. ИА PrimaMedia спросил директора Агентства Интернет-технологий BRAND-PR Наталью Ваулину.

— Я думаю, тут сыграли свою роль два момента. У Жени много друзей тысячников, и первыми свои перепосты сделали они. Не будь у нее столько известных друзей, такой реакции, наверное, и не было бы. Ну и сам текст, конечно, вызывает доверие, поэтому люди хотели им делиться, — считает Ваулина.

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