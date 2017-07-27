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03:21 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мэрия Владивостока откроет для жителей Кунгасного объездную дорогу через «Олимпиец»

Это оказалось сделать проще, чем обустроить переезд на Нефтеветке.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 июля, PrimaMedia.

Нормальная грунтовая дорога уже в этом году появится вдоль берега Амурского залива от СК «Олимпиец» к пляжу мыса Кунгасного — администрация Владивостока нашла деньги на ее обустройство. Это оказалось сделать дешевле и быстрее, чем прийти к согласию с владельцами нефтебазы на Первой речке и организовать на улице Нефтеветка железнодорожный переезд, сообщили ИА PrimaMedia представители мэрии.

Необходимость дополнительного проезда в районе Кунгасного существует давно. О воскрешении дороги через «Олимпиец» в октябре 2016 года, говоря с PrimaMedia о пробках на железнодорожном переезде «Куперовском», вспоминал представитель службы корпоративных коммуникаций Владивостокского отделения ДВЖД Александр Артамонов.

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«Поскольку проблема в разведении транспортных потоков (в районе переезда — прим. ред.) возникла сразу после строительства жилмассива на мысе Кунгасном, в то время создали альтернативные проезды для жильцов этих домов. Так, один путь шел со стороны набережной Спортивной гавани через золоотвал ТЭЦ. Сейчас там находится автодром одной из городских автошкол. Путь можно “реанимировать”. Другой проезд на Кунгасный существовал рядом с нефтебазой, которая расположена на другой стороне жилмассива. Он в последствии тоже был закрыт. Дорога есть, но она проходит по территории нефтебазы. Малой кровью можно обойтись, если восстановить прибрежный участок, тянущийся от набережной Спортивной гавани», — высказывал мнение сотрудник железной дороги.

Вероятно, также решило и руководство городской администрации, которое недавно пришло к владельцу участка ж/д путей у нефтебазы — ННК-Приморнефтепродукт — с предложением обустроить железнодорожный переезд на улице Нефтеветка и, тем самым, открыть альтернативную короткую дорогу жителями Кунгасного, Чумака и других прилегающих микрорайонов в центр.

После встречи и.о. главы Владивостока Константина Межонова с представителями ННК пресс-служба мэрии сообщила, что диалог наладился, но все зависит от возможности нефтевиков:

— Вообще идея восстановить переезд на улице Нефтеветка возникла еще несколько лет назад. Это было поручение Игоря Сергеевича Пушкарева: рассмотреть все варианты и вывести не только «Берег здоровья» на Вторую речку, но и сделать эту дорогу-дублер. Подняли все документы, установили собственников. После совещания с и.о. главы города нефтевики пообещали узнать у своего руководства, возможно ли в средства на реконструкцию нефтебазы заложить средства и на оборудование переезда.

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