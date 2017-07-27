Потеряла берега. На Волге зафиксирован летний паводок
Корреспондент «АиФ"-НП» узнал у доцента кафедры природопользования Волжского гуманитарного института — филиала ВолГУ, что происходит с климатом в Волгограде и когда спадет большая вода.
Корреспондент «АиФ"-НП» узнал у доцента кафедры природопользования Волжского гуманитарного института — филиала ВолГУ, что происходит с климатом в Волгограде и когда спадет большая вода.
Необычное в этом году лето. Нетипично холодные май и июнь, пляжи до сих пор затоплены, мошка народилась второй раз. Что происходит с климатом? Когда спадёт большая вода?
На эти и другие вопросы ответил доцент кафедры природопользования Волжского гуманитарного института — филиала ВолГУ, кандидат географических наук Олег Филиппов.
Разговоры о погоде.
Сергей Новицкий, «АиФ» — Нижнее Поволжье: Почему на Волге небывалое количество воды?
Олег Филиппов: Необычно много воды именно для лета. Сбросы воды Волжской ГЭС почти вдвое выше нормы. На Волге идёт летний паводок — достаточно редкое для наших мест явление. Оно произошло
— Много воды — это хорошо или плохо?
— Ниже по течению Волги, ближе к Астрахани, некоторые низины в пойме (в том числе с сенокосами или сельскохозяйственными угодьями) могут оказаться затоплены. Недовольны отдыхающие — залитые мелководья летом провоцируют обилие комаров и мошки. Что касается живой природы, то для рыбы хорошо, для околоводных растений, птиц и других животных — тоже неплохо.
Плохо другое. Годовой сток Волги — величина постоянная, много лет он держится на уровне 250−255 кубокилометров в год. И если сейчас воды в бассейн Волги поступает много, выше нормы в 1,5−2 раза, то в другой раз, например во время следующего половодья, этой воды будет уже меньше или вообще недостаточно.
— Когда уровень воды в Волге нормализуется?
— Ответ очевиден, как только осадки — обильные дожди в бассейне реки — прекратятся.
— Вы работали в системе Росгидромета. Почему погодные прогнозы даже на 7−10 дней вперёд в век спутников, компьютерного моделирования
— Все эти «супер» и «сложные приёмы моделирования» — это только наши начальные и очень упрощённые представления об окружающей среде. Если мы действительно хотим прорыва в прогнозировании погоды, нужно больше вкладывать сил и средств в эту сферу.
А по существу — современным синоптикам очень неплохо удаются краткосрочные прогнозы до трёх суток. Оправдываемость прогнозов здесь достигает 90−95%, иногда даже выше. А вот с долгосрочными прогнозами сложнее, и сложность нарастает в сравнении со сроками в геометрической прогрессии. Здесь большую роль играют техническая оснащённость и информационное обеспечение синоптических подразделений. У Москвы уровень оснащения и обеспечения на порядок выше; региональным специалистам гораздо сложнее.
Куда меняется климат?
— Всё больше людей говорят, что климат сильно меняется. Это так? В какую сторону?
— Да, климат в целом на планете меняется. И на него всё большее влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. Но в какую именно сторону климат меняется — здесь уже масса предположений, гипотез, да и просто спекуляций. Например, недавно прочитал, что Нижнее Поволжье якобы вступило в череду более влажного климатического периода
Но прежде чем говорить о направленности климатических изменений, необходимо иметь достоверную выборку по температуре, осадкам и другим факторам, как минимум, за 250−300 лет. У нас регулярные гидрометеорологические наблюдения в стране ведутся, в основном, не более 150 лет, а за «поведением», водностью Волги стали следить с 1879—1881 года. У нас нет информации, чтобы выстраивать достоверные гипотезы.
Большее значение оказала на Волгу человеческая деятельность. 11 крупных плотин на Волге и Каме полностью перестроили естественный гидрологический режим реки.
— Как отражается это на реке?
— Мы живём совсем в другой хозяйственной реальности — той Волги, которая была ещё 70−100 лет назад, более не существует. Возвращение её в «изначальное» состояние — без плотин, как призывают некоторые общественники, невозможно. В водохранилищах накопилось огромное количество иловых отложений, порой весьма токсичных, и при «расплотинивании» Волги они скорее загубят всё живое ниже по течению. Что касается
— Предлагаются разные проекты по спасению
— Множество проектов предлагают соорудить внутри поймы регулирующие плотины, чтобы вода оттуда не уходила после половодья. Но зачем?! Пойма должна свободно дренироваться, промываться половодьем, она таким образом самоочищается.
— На Волгоградском водохранилище мелеют заливы, рушатся берега. Можно предотвратить размыв берегов?
— На Волгоградском рукотворном «море» наблюдается абразия — механическое разрушение берегов ветровыми волнами, волновым прибоем. Явление это опасное. На протяжении последних десятилетий целые улицы прибрежных поселений исчезли под водой в Быковском, Дубовском, ряде других районов. Есть места, где берег отступал под напором волн не на сантиметры — на метры в год.
— Прекратится ли этот процесс сам собой или он вечен?
— Прекратится. Но не раньше, чем через 200−300 и более лет. Берега прекратят рушиться, когда у подножия размываемых волнами склонов по береговой линии сформируется естественный барьер. Пока этого нет, придётся принимать различные гидротехнические решения по защите берега. Но это удовольствие дорогое, в десятки и сотни миллионов рублей на один километр берега.