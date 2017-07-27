Потеряла берега. На Волге зафиксирован летний паводок

Необычное в этом году лето. Нетипично холодные май и июнь, пляжи до сих пор затоплены, мошка народилась второй раз. Что происходит с климатом? Когда спадёт большая вода?

На эти и другие вопросы ответил доцент кафедры природопользования Волжского гуманитарного института — филиала ВолГУ, кандидат географических наук Олег Филиппов.

Разговоры о погоде.

Сергей Новицкий, «АиФ» — Нижнее Поволжье: Почему на Волге небывалое количество воды?

Олег Филиппов: Необычно много воды именно для лета. Сбросы воды Волжской ГЭС почти вдвое выше нормы. На Волге идёт летний паводок — достаточно редкое для наших мест явление. Оно произошло из-за обильных дождей в верховьях Волги и в бассейне Камы. Нечто подобное происходило с Волгой в начале 90-х годов.

— Много воды — это хорошо или плохо?

— Ниже по течению Волги, ближе к Астрахани, некоторые низины в пойме (в том числе с сенокосами или сельскохозяйственными угодьями) могут оказаться затоплены. Недовольны отдыхающие — залитые мелководья летом провоцируют обилие комаров и мошки. Что касается живой природы, то для рыбы хорошо, для околоводных растений, птиц и других животных — тоже неплохо.

Плохо другое. Годовой сток Волги — величина постоянная, много лет он держится на уровне 250−255 кубокилометров в год. И если сейчас воды в бассейн Волги поступает много, выше нормы в 1,5−2 раза, то в другой раз, например во время следующего половодья, этой воды будет уже меньше или вообще недостаточно.

— Когда уровень воды в Волге нормализуется?

— Ответ очевиден, как только осадки — обильные дожди в бассейне реки — прекратятся.

— Вы работали в системе Росгидромета. Почему погодные прогнозы даже на 7−10 дней вперёд в век спутников, компьютерного моделирования по-прежнему грешат неточностью?

— Все эти «супер» и «сложные приёмы моделирования» — это только наши начальные и очень упрощённые представления об окружающей среде. Если мы действительно хотим прорыва в прогнозировании погоды, нужно больше вкладывать сил и средств в эту сферу.

А по существу — современным синоптикам очень неплохо удаются краткосрочные прогнозы до трёх суток. Оправдываемость прогнозов здесь достигает 90−95%, иногда даже выше. А вот с долгосрочными прогнозами сложнее, и сложность нарастает в сравнении со сроками в геометрической прогрессии. Здесь большую роль играют техническая оснащённость и информационное обеспечение синоптических подразделений. У Москвы уровень оснащения и обеспечения на порядок выше; региональным специалистам гораздо сложнее.

Куда меняется климат?

— Всё больше людей говорят, что климат сильно меняется. Это так? В какую сторону?

— Да, климат в целом на планете меняется. И на него всё большее влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. Но в какую именно сторону климат меняется — здесь уже масса предположений, гипотез, да и просто спекуляций. Например, недавно прочитал, что Нижнее Поволжье якобы вступило в череду более влажного климатического периода из-за изменения типа переноса воздушных масс.

Но прежде чем говорить о направленности климатических изменений, необходимо иметь достоверную выборку по температуре, осадкам и другим факторам, как минимум, за 250−300 лет. У нас регулярные гидрометеорологические наблюдения в стране ведутся, в основном, не более 150 лет, а за «поведением», водностью Волги стали следить с 1879—1881 года. У нас нет информации, чтобы выстраивать достоверные гипотезы.

Большее значение оказала на Волгу человеческая деятельность. 11 крупных плотин на Волге и Каме полностью перестроили естественный гидрологический режим реки.

— Как отражается это на реке?

— Мы живём совсем в другой хозяйственной реальности — той Волги, которая была ещё 70−100 лет назад, более не существует. Возвращение её в «изначальное» состояние — без плотин, как призывают некоторые общественники, невозможно. В водохранилищах накопилось огромное количество иловых отложений, порой весьма токсичных, и при «расплотинивании» Волги они скорее загубят всё живое ниже по течению. Что касается Волго-Ахтубинской поймы, то снижение продолжительности и пика водности половодий влияет на эту экосистему негативно. Например, в пойме на высоких участках в последние годы сменяется растительность, она становится не влаголюбивой, а скорее характерной для суходольных лугов.

— Предлагаются разные проекты по спасению Волго-Ахтубинской поймы. Нужны они?

— Множество проектов предлагают соорудить внутри поймы регулирующие плотины, чтобы вода оттуда не уходила после половодья. Но зачем?! Пойма должна свободно дренироваться, промываться половодьем, она таким образом самоочищается. Пруды-накопители, мини-водохранилища могут быть даже вредны. Ведь они задерживают наносы, растительный опад, из-за этого в ериках ухудшается кислородный режим, происходит гниение растительных остатков, илов. При такой «заботе» о пойме рыба может гибнуть каждую зиму от заморов.

Волны-разрушители.

— На Волгоградском водохранилище мелеют заливы, рушатся берега. Можно предотвратить размыв берегов?

— На Волгоградском рукотворном «море» наблюдается абразия — механическое разрушение берегов ветровыми волнами, волновым прибоем. Явление это опасное. На протяжении последних десятилетий целые улицы прибрежных поселений исчезли под водой в Быковском, Дубовском, ряде других районов. Есть места, где берег отступал под напором волн не на сантиметры — на метры в год.

— Прекратится ли этот процесс сам собой или он вечен?