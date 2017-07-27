Питьевая вода загрязнена химикатами в шести районах Хабаровского края
В целом по региону она содержит много железа, марганца и кремния.
В целом по региону она содержит много железа, марганца и кремния.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю провели лабораторные исследования питьевой воды и почвы в регионе. Эксперты пришли к неутешительным выводам: вода загрязнена железом, марганцем, кремнием, а в почве много свинца и цинка.
В рамках
Есть в исследованиях сотрудников краевого управления Роспотребнадзора и хорошие новости: вода по сравнению с показателями прошлого года стала чище. Так, удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по
К территориям, где сохраняется высокий уровень химического загрязнения питьевой воды, относятся Нанайский, Верхнебуреинский, Хабаровский, Бикинский, имени Полины Осипенко и имени Лазо районы.
Пробы почв специалисты брали местах жилой застройки, на территории детских дошкольных учреждений, в парковых зонах, на территории вблизи промышленных предприятий. В 12% исследованных проб отмечалось превышение гигиенических нормативов по содержанию свинца, цинка, бензапирена. В 2016 году этот показатель составил 30%.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что шесть регионов Дальнего Востока вошло в перечень территорий с ярко выраженными