Питьевая вода загрязнена химикатами в шести районах Хабаровского края

Источник: AP 2017

Специалисты управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю провели лабораторные исследования питьевой воды и почвы в регионе. Эксперты пришли к неутешительным выводам: вода загрязнена железом, марганцем, кремнием, а в почве много свинца и цинка.

В рамках социально-гигиенического мониторинга специалисты провели исследования в городах и на территориях 17 муниципальных районов края. Брали пробы в 39 мониторинговых точках по качеству питьевой воды, в восьми точках горячего водоснабжения, 35 точках загрязнения почвы, 22 точках радиационно-гигиенического мониторинга. Исследовали образцы по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим, вирусологическим показателям и показателям радиационной безопасности.

Есть в исследованиях сотрудников краевого управления Роспотребнадзора и хорошие новости: вода по сравнению с показателями прошлого года стала чище. Так, удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 17,7% — меньше на 10,5%; по микробиологическим составил 0,4% против прошлогодних 1,9%. Питьевая вода по-прежнему загрязнена железом, марганцем и кремнием.

К территориям, где сохраняется высокий уровень химического загрязнения питьевой воды, относятся Нанайский, Верхнебуреинский, Хабаровский, Бикинский, имени Полины Осипенко и имени Лазо районы.

Пробы почв специалисты брали местах жилой застройки, на территории детских дошкольных учреждений, в парковых зонах, на территории вблизи промышленных предприятий. В 12% исследованных проб отмечалось превышение гигиенических нормативов по содержанию свинца, цинка, бензапирена. В 2016 году этот показатель составил 30%.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в воде, атмосферном воздухе, продуктах питания проверяющие не обнаружили превышений допустимых значений радиации. Помимо этого, специалисты провели мониторинг шумовой нагрузки и электромагнитной обстановки в жилой застройке в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. Наблюдения показали, что в жилых кварталах, расположенных вблизи автомагистралей, уровни шума превышают допустимые значения. Материалы исследований они предоставят губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту.