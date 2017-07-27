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03:14 (мск), источник: РИА Новости

В Яковлевском районе Приморья отменили режим ЧС после схода паводка

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный в Яковлевском районе Приморья из-за паводка, снят после схода воды со всех участков, сообщает администрация края.

Источник: РИА Новости

В конце прошлой недели в регионе прошли ливневые дожди с грозами, тогда синоптики сообщили о подъеме уровня воды в реках в среднем на два и более метра. В Уссурийске и в Яковлевском районе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Несколько сел в регионе на время остались без автомобильного сообщения.

«Сейчас ситуация в селах Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка нормализовалась. Вода сошла со всех земельных участков и дорог, подворий, проезд есть ко всем населенным пунктам. Специальные комиссии проводят оценку ущерба для выплаты пострадавшим компенсаций. На сегодняшний день обследовано более 30 подворий», — говорится в сообщении.

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