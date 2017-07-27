В Яковлевском районе Приморья отменили режим ЧС после схода паводка

В конце прошлой недели в регионе прошли ливневые дожди с грозами, тогда синоптики сообщили о подъеме уровня воды в реках в среднем на два и более метра. В Уссурийске и в Яковлевском районе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Несколько сел в регионе на время остались без автомобильного сообщения.