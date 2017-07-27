Заправку для электромобилей собираются построить во Владивостоке
До конца года число электрозаправок по стране вырастет до 190 штук.
До конца года число электрозаправок по стране вырастет до 190 штук.
Владивосток, 27 июля, PrimaMedia.
Группа «Российские сети» собирается построить в РФ первую федеральную сеть электрозаправок для электромобилей. Одна из них появится во Владивостоке. Общее количество зарядных станций «Россетей» к концу 2017 года может достигнуть 190 единиц, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».
— Группа «Россети» стремится стать первым в России оператором электрозаправочных станций федерального масштаба. В планах компании устанавливать электрозаправки не только в крупных городах, но и на федеральных трассах, чтобы можно было проехать на электромобиле от Калининграда до Владивостока, — заявили «Известиям» в
На сегодняшний день уже более 130 электрозаправок «Россетей» расположены в Москве и городах Московской области,
По данным автомобильного эксперта, партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, на сегодня в стране всего около 1 тыс. электромобилей. Их количество хотя и увеличивается, но с каждым годом всё более медленными темпами. Активному росту электропарка, по мнению эксперта, мешают не только отсутствие зарядной инфраструктуры, но и холодный климат, который приводит к быстрому разряду батарей.
Кабель с пятого этажа на улицу — как владивостокцам приходится заряжать свои электромобили.
— Если мы собираемся развивать электрический транспорт, то нужна госпрограмма, направленная на поддержку автопроизводителей, покупателей и тех компаний, которые занимаются созданием инфраструктуры. Без такой программы упремся в тупик, — считает Игорь Моржаретто.
Помимо создания сети зарядных станция для электромобилей, «Россети» также внимательно следят за развитием инфраструктуры для организации автономной зарядки дронов и уже работают над созданием первого прототипа такого устройства.