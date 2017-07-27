Заправку для электромобилей собираются построить во Владивостоке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 июля, PrimaMedia.

Группа «Российские сети» собирается построить в РФ первую федеральную сеть электрозаправок для электромобилей. Одна из них появится во Владивостоке. Общее количество зарядных станций «Россетей» к концу 2017 года может достигнуть 190 единиц, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

— Группа «Россети» стремится стать первым в России оператором электрозаправочных станций федерального масштаба. В планах компании устанавливать электрозаправки не только в крупных городах, но и на федеральных трассах, чтобы можно было проехать на электромобиле от Калининграда до Владивостока, — заявили «Известиям» в пресс-службе компании.

На сегодняшний день уже более 130 электрозаправок «Россетей» расположены в Москве и городах Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Екатеринбурге, Ярославле и на острове Валаам. Ожидается, что в этом году новые электрозаправки будут установлены в Самаре, Красноярске, Перми, Владивостоке и ряде других городов. Кроме того, в рамках пилотного проекта совместно с «Ростехом» (холдинг «Росэлектроника») будут оснащены зарядными станциями федеральные трассы «Дон» и «Кавказ», при этом первые 12 появятся уже до конца года.

По данным автомобильного эксперта, партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, на сегодня в стране всего около 1 тыс. электромобилей. Их количество хотя и увеличивается, но с каждым годом всё более медленными темпами. Активному росту электропарка, по мнению эксперта, мешают не только отсутствие зарядной инфраструктуры, но и холодный климат, который приводит к быстрому разряду батарей.

Кабель с пятого этажа на улицу — как владивостокцам приходится заряжать свои электромобили.

— Если мы собираемся развивать электрический транспорт, то нужна госпрограмма, направленная на поддержку автопроизводителей, покупателей и тех компаний, которые занимаются созданием инфраструктуры. Без такой программы упремся в тупик, — считает Игорь Моржаретто.