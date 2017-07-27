Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
СМИ: Порошенко ответил Путину на переговорах нормандской четверки
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребыванияС 26 июля избиратели 20 регионов могут подать заявления о голосовании по месту пребывания
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
64-летняя жена Макрона вышла в свет в джинсах-скинни (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
03:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Заправку для электромобилей собираются построить во Владивостоке

До конца года число электрозаправок по стране вырастет до 190 штук.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 июля, PrimaMedia.

Группа «Российские сети» собирается построить в РФ первую федеральную сеть электрозаправок для электромобилей. Одна из них появится во Владивостоке. Общее количество зарядных станций «Россетей» к концу 2017 года может достигнуть 190 единиц, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

— Группа «Россети» стремится стать первым в России оператором электрозаправочных станций федерального масштаба. В планах компании устанавливать электрозаправки не только в крупных городах, но и на федеральных трассах, чтобы можно было проехать на электромобиле от Калининграда до Владивостока, — заявили «Известиям» в пресс-службе компании.

На сегодняшний день уже более 130 электрозаправок «Россетей» расположены в Москве и городах Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Екатеринбурге, Ярославле и на острове Валаам. Ожидается, что в этом году новые электрозаправки будут установлены в Самаре, Красноярске, Перми, Владивостоке и ряде других городов. Кроме того, в рамках пилотного проекта совместно с «Ростехом» (холдинг «Росэлектроника») будут оснащены зарядными станциями федеральные трассы «Дон» и «Кавказ», при этом первые 12 появятся уже до конца года.

По данным автомобильного эксперта, партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, на сегодня в стране всего около 1 тыс. электромобилей. Их количество хотя и увеличивается, но с каждым годом всё более медленными темпами. Активному росту электропарка, по мнению эксперта, мешают не только отсутствие зарядной инфраструктуры, но и холодный климат, который приводит к быстрому разряду батарей.

Кабель с пятого этажа на улицу — как владивостокцам приходится заряжать свои электромобили.

— Если мы собираемся развивать электрический транспорт, то нужна госпрограмма, направленная на поддержку автопроизводителей, покупателей и тех компаний, которые занимаются созданием инфраструктуры. Без такой программы упремся в тупик, — считает Игорь Моржаретто.

Помимо создания сети зарядных станция для электромобилей, «Россети» также внимательно следят за развитием инфраструктуры для организации автономной зарядки дронов и уже работают над созданием первого прототипа такого устройства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Гора Сестра: древний страж Золотой долины Приморья
Медведев рассказал «об удивительной судьбе» Саакашвили
Белый дом: закон о санкциях против России могут изменить
Четыре человека погибли в результате крушения самолета в США
Путин ввел 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Мадуро наградил попавших под санкции США венесуэльцев
Трамп пожертвовал свою зарплату министерству образования
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь