Жители приморского поселка устали ездить по разбитой дороге
Жители приморского поселка устали ездить по разбитой дороге.
Жители приморского поселка устали ездить по разбитой дороге.
Жители Надеждинского района Приморья жалуются на разбитую дорогу в районе поселка Соловей Ключ, сообщает ИА «Deita.ru».
Видео о том, как машины с трудом преодолевают многочисленные ямы на небольшом мосту на въезде в поселок, прислал в редакцию постоянный читатель ИА «Deita.ru» Андрей Х.
По его словам, дорогу на мосту ремонтируют ежегодно, но уже первый дождь сводит все усилия на нет.
«Дорога здесь всегда разбита», — комментирует Андрей.
Он также рассказал, что в выходные дни на данном участке
Между тем, в Соловей Ключе постоянно проживает около 400 человек, сотни людей приезжают в поселок на приусадебные участки, и плохая дорога причиняет им серьезные неудобства: приморцы стоят в пробках и разбивают машины о ямы и ухабы.
Наталья Алексеева.