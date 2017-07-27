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03:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители приморского поселка устали ездить по разбитой дороге

Жители приморского поселка устали ездить по разбитой дороге.

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Жители Надеждинского района Приморья жалуются на разбитую дорогу в районе поселка Соловей Ключ, сообщает ИА «Deita.ru».

Видео о том, как машины с трудом преодолевают многочисленные ямы на небольшом мосту на въезде в поселок, прислал в редакцию постоянный читатель ИА «Deita.ru» Андрей Х.

По его словам, дорогу на мосту ремонтируют ежегодно, но уже первый дождь сводит все усилия на нет.

«Дорога здесь всегда разбита», — комментирует Андрей.

Он также рассказал, что в выходные дни на данном участке из-за чрезвычайно медленного движения скапливается большое количество машин.

Между тем, в Соловей Ключе постоянно проживает около 400 человек, сотни людей приезжают в поселок на приусадебные участки, и плохая дорога причиняет им серьезные неудобства: приморцы стоят в пробках и разбивают машины о ямы и ухабы.

Наталья Алексеева.

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