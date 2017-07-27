Хабаровск вошел в программу благоустройства 40 крупнейших городов России

Спикер Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской и заместитель председателя регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Павел Симигин приняли участие во Всероссийском форуме «Городская среда», который состоялся в Краснодаре. Перед участниками выступил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.



Как было заявлено на форуме в ближайшие пять лет от Калининграда до Владивостока будут благоустроены более 230 общественных пространства общей площадью свыше 1200 га — в их числе 20 парков, 127 улиц, 45 площадей, 43 набережные. Известно, что первые этапы благоустройства будут осуществлены в 2017 году в Хабаровске, а также в Белгороде, Воронеже, Грозном, Красноярске, Липецке, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове и Уфе.



По словам спикера краевого парламента Сергея Луговского, региональные власти постараются оказать максимальную поддержку масштабной федеральной Программе, которая начнет работать в дальневосточной столице уже в этом году. «Это дополнительная возможность сделать жизнь хабаровчан комфортнее.



Новые городские пространства позволят городу развиваться, стать еще удобнее и привлекательнее для туристов. Немаловажно, что участие в обсуждении всех изменений, точно также, как и в ходе реализации программы по благоустройству дворовых территорий, обязательно будут принимать граждане. Люди сами смогут решить, какие именно общественные пространства необходимо усовершенствовать.



Не останутся в стороне и органы власти — краевые парламентарии, а также депутаты Хабаровской городской Думы окажут максимальную поддержку новому проекту и активно включатся в работу над реализацией программы», — подчеркнул Сергей Луговской. По предварительным данным, всего на благоустройство крупнейших российских городов планируется выделить 42 млрд рублей.



Следующие этапы благоустройства ключевых общественных пространств запланированы на 2018−2022 годы. Также на форуме от региона были внесены предложения по совершенствованию федеральной программы благоустройства дворов. Инициативы озвучил заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Павел Симигин.



«В частности, мы внесли предложение о включении работ по ремонту и устройству систем водоотведения поверхностного стока дворовых территорий в минимальный перечень, а также подняли вопрос по передаче и постановке на баланс общего имущества МКД малых архитектурных форм, которые были установлены в ходе благоустройства двора», — сказал Павел Симигин.