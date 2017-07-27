Коммунальные долги оставили хабаровчанина без машины

Источник: Восток Медиа

Судебные приставы арестовали автомобиль хабаровчанина за долги по коммунальным платежам. Он не оплатил счета по обслуживанию жилплощади почти на 400 тысяч рублей.

Мужчина длительное время игнорировал необходимость оплачивать услуги по найму, ремонту и содержанию жилого помещения, которые оказывало товарищество собственников жилья «Амурские зори — 5». Руководители организации обратились к сотрудникам правоохранительных органов, и через суд добились возмещения убытков. Однако в установленные сроки неплательщик не погасил долги.

По стечению обстоятельств, в ходе рейда, который проводили сотрудники дорожно-патрульной службы и судебные приставы, правоохранители остановили автомобиль должника, чтобы проверить его документы. Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Хабаровскому краю, в ходе проверки стражи закона установили, что мужчина — злостный неплательщик и задолжал 382 тысячи рублей своему ТСЖ.