Коммунальные долги оставили хабаровчанина без машины
Мужчина накопил неоплаченных счетов почти на 400 тысяч рублей.
Мужчина накопил неоплаченных счетов почти на 400 тысяч рублей.
Судебные приставы арестовали автомобиль хабаровчанина за долги по коммунальным платежам. Он не оплатил счета по обслуживанию жилплощади почти на 400 тысяч рублей.
Мужчина длительное время игнорировал необходимость оплачивать услуги по найму, ремонту и содержанию жилого помещения, которые оказывало товарищество собственников жилья «Амурские зори — 5». Руководители организации обратились к сотрудникам правоохранительных органов, и через суд добились возмещения убытков. Однако в установленные сроки неплательщик не погасил долги.
По стечению обстоятельств, в ходе рейда, который проводили сотрудники
Судебный